Двух трофеев мало! «Барселона» приблизится к финалу Лиги чемпионов

После победы в Кубке Испании можно и «Интер» хлопнуть.

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» 30 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно составляет 59% вероятности. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.62.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» (30.04.2025)

Эмоции от победы в Кубке Испании переполняют «Барселону». Два турнира в кармане, ещё два — и будет квадрупл. Каталонцы проиграли один-единственный матч из 27 предыдущих во всех турнирах. Причём поражение можно вынести за скобки, ведь оно не помешало пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Эль класико» отняло много сил, но у Ханс-Дитера Флика есть оружие против усталости — это выработавшаяся у его подопечных психологическая устойчивость к трудностям и прекрасная физическая подготовка. В финале Кубка победный гол на 116-й минуте забил пахавший как не в себя со стартового свистка Жюль Кунде.

Сине-гранатовые обыграли «Реал», несмотря на отсутствие Роберта Левандовского. Важный гол забил конкурент лучшего бомбардира в истории сборной Польши за место в стартовом составе Ферран Торрес. Вместе с возглавляющим список лучших бомбардиров Лиги чемпионов Рафиньей и вундеркиндом Ламином Ямалем он устроит «Интеру» сложное испытание.

У «нерадзурри» богатый опыт сдерживания обладающих мощной атакой команд. На предыдущей стадии турнира миланцы победили «Баварию». Впрочем, в отличие от каталонцев, мюнхенцы были не в праймовом виде. Бо́льшую часть голов они забили середнякам и аутсайдерам. «Барселона» же любому сопернику норовит отгрузить целую авоську.

Несмотря на далеко не лучшую форму, «Бавария» забила три мяча и прилично потрепала «Интер». А затем команда Симоне Индзаги получила несколько болезненных сотрясений. Уступила «Милану» (0:3) в Кубке Италии, а также на днях проиграла «Роме» (0:1) в Серии А. «Наполи» поднялся на первую строчку в турнирной таблице благодаря этому.

Такими темпами «нерадзурри» закончат сезон без трофеев. Их подводит завершение, хуже стало получаться конструировать атаки, участились случаи поражений в важных встречах. Создают сложности кадровые потери. Только начал набирать форму Лаутаро Мартинес, как в лазарет угодил составляющий ему пару в атаке Маркус Тюрам.

Опасность контратак «Интера» снизилась. Наверняка Симоне Индзаги будет делать ещё больший акцент на внимательности в обороне. Вряд ли увидим слишком много голов. Довести дело до разгрома каталонцы могут, но вот крупную победу вряд ли одержат сразу после изматывающего «эль класико».

Ставка: победа «Барселоны» в матче с «Интером» + тотал меньше 5.5 мяча за 1.84.