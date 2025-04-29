Недавняя очная встреча порадовала только двумя голами. В этот раз будет повеселее.

Куда интереснее, чем на выходных в РПЛ. «Локомотив» и «Ростов» бьются в Кубке России

30 апреля состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Локомотив» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно 46% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — «Ростов» (30.04.2025)

Букмекеры отдают предпочтение железнодорожникам, однако списывать со счетов «Ростов» определённо не стоит. По последним результатам лучше не судить. Подопечные Джонатана Альбы потеряли много очков, но далеко не все поражения и ничьи закономерны.

Жёлто-синие показывают структурированный командный футбол. Придерживаются логики, что лучшая защита — это нападение. Здорово прессингуют, всё время ищут возможность довести атаку до логического завершения, входят в топ-4 команд РПЛ по показателю xG. Для сравнения: «Локомотив» лишь седьмой.

Проблема в том, что бо́льшая часть ударов приходится в молоко или блокируется. Есть и ещё один вариант — мяч попадает прямо в голкипера. В общем, для команды Джонатана Альбы забить гол — целая проблема. Может быть, в этот раз футбольный бог будет на их стороне? Либо же ростовчане просто возьмут желанием выйти в следующую стадию турнира, создадут ещё больше моментов.

Встреча соперников в первом круге получилась весьма результативной. Железнодорожники выиграли со счётом 3:2. Главным героем того матча стал Алексей Батраков. Он записал на свой счёт гол и передачу. Забил хавбек «Ростову» и на днях в РПЛ. Тем самым спас от поражения — 1:1.

На последнем отрезке сезона результативность подопечных Михаила Галактионова снизилась. Но в Кубке России железнодорожники будто чувствуют себя раскрепощённее. На предыдущих стадиях победили махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Ахмат» (2:1). Возможно, всё дело в правильном настрое.

Не факт, что у красно-зелёных получится победить «Ростов». Однако совершенно точно нас ждёт динамичный и интересный футбол. В РПЛ соперники уже вряд ли займут призовые места, но вот стать обладателем Кубка России могут попытаться. Ждём, что выступят с отличной самоотдачей и порадуют результативностью.

Добавляют уверенности в том, что голов будет много, показатели на дистанции. На двоих в 26 встречах первенства соперники забили 82 мяча, правда, и пропустили очень много — 76. У соперников быстрое и техничное нападение, однако недостаточно крепкая оборона. Часто защитники совершают простые ошибки.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.