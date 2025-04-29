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Зенит — ЦСКА, прогноз на матч Кубка России 30 апреля 2025, ставки и коэффициенты, смотреть онлайн, прямая трансляция, счёт

За голами лучше в Лигу чемпионов. Матч «Зенит» — ЦСКА — про другое
Михаил Коробов
«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч
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Семь последних официальных очных встреч получились скудными на события.

30 апреля состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России, в котором петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА 30 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно 55% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что первый матч «Зенит» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Прогноз на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (30.04.2025)

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» выиграл только 4 из 10 последних матчей чемпионата России. После разгромной победы над «Краснодаром» (4:1) многие подумали, что действующий чемпион прибавит и потеснит «быков» с первой строчки. Однако далее последовали 1:0 с «Химками» и 1:1 с московским «Динамо».

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Не могут петербуржцы обрести стабильность. Классно настроились на один матч с конкурентом, а после — опять всё вернулось на круги своя. Плохая реализация, безыдейность и вытекающая из этого крайне низкая результативность — неотъемлемая составляющая игры «Зенита» в этом сезоне.

Обе очные встречи в РПЛ получились близкими. Первую петербуржцы выиграли со счётом 1:0, другая завершилась вничью — 0:0. С высокой долей вероятности большого количества забитых мячей не увидим и в этот раз. «Зенит» и ЦСКА — две самые редко пропускающие команды лиги.

Армейцы показывают отнюдь не самый качественный футбол, но при этом умудряются исправно цепляться за результат. После зимнего перерыва команда Марко Николича перешла на новую схему игры и почувствовала себя неуязвимой. Идёт без поражений в 2025 году. Это похвально.

Во встрече предыдущего тура РПЛ красно-синие на выезде победили в дерби «Спартак» (2:1). Сильно уступили по владению мячом, но нашли свои моменты. Добыли важные очки, поднялись на третье место в турнирной таблице. Похожим образом прошли на предыдущей стадии Кубка России московское «Динамо». С ними шуток не шути!

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Самым оптимальным вариантом для ставки видится ТМ 2 мячей за 2.17. Допустимы все три варианта развития событий: победа ЦСКА, победа «Зенита» и ничья. Но при любом из них не предвидится высокой результативности. Только в одной из восьми последних очных встреч соперники на двоих забили больше одного гола.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.17.

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