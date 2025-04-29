«Трактор» — «Динамо» М, второй матч. Кудашов восстановит баланс

Полуфиналы Кубка Гагарина благополучно стартовали, продолжаем разговор. В среду, 30 апреля, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится второй матч серии «Трактор» — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва 30 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что приблизительно составляет 42% вероятности. Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.65.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.00. В то же время аналитики прогнозируют, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — 1.59.

Прогноз на второй матч серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва (30.04.2025)

Как и ожидалось, первый матч серии «Трактор» — «Динамо» Москва получился результативным, завершился со счётом 4:3 в пользу челябинского клуба. Любопытно, что москвичи оформили и держали до 38-й минуты преимущество в две шайбы, однако много пропустили на заключительном отрезке и упустили победу.

Скорее всего, тренд на голы соперники сохранят. Даже несмотря на наличие очень яркой вратарской линии. В той же первой игре серии Зак Фукале и Владислав Подъяпольский на двоих совершили массу важных спасений, а голов всё равно было больше четырёх. Почти в два раза больше!

О высокой результативности говорит также история противостояний. В каждой из девяти прошлых очных встреч команд на разных стадиях КХЛ (в регулярках и плей-офф) соперники неизменно забрасывали на двоих минимум пять шайб. Наверняка пробьют тотал больше и в этот раз.

После первого проигранного матча на выезде для московского «Динамо» ничего катастрофического не случилось. В первой встрече столичная командами смотрелась неплохо, а потому вряд ли что-то будет менять принципиальным образом. Задача наверняка остаётся прежней — забрать одну победу перед возвращением в Москву.

Судя по серии с казанским «Ак Барсом», подопечные Алексея Кудашова неплохо готовятся к играм в гостях. В то время как команда Бенуа Гру хотя и очень хорошо идёт, но спокойно может допустить дополнительное время, как это было и с «Адмиралом», и с минским «Динамо». Столичное «Динамо» крепче прошлых соперников «Трактора», а потому легко может не проиграть.

Поэтому вполне можно подумать над ставкой «Динамо» не проиграет в основное время + тотал больше 4.5 шайбы. Коэффициент дают солидный — 2.70. А если не хочется особо рисковать с исходом, тогда перспективно смотрится тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за 1.74. При нынешних раскладах забросить по паре шайб для них не составит труда.

Ставка: московское «Динамо» не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.