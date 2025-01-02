«Челси» готовит полку для трофея? В Лиге конференций есть явный фаворит

Если в Лиге чемпионов и Лиге Европы букмекеры перед полуфиналами не смогли назвать однозначного фаворита турнира, то в третьем по статусу еврокубке — Лиге конференций — такой клуб есть. Это лондонский «Челси». Разбираемся, так ли всё безоблачно для англичан.

«Челси» может готовить полку под трофей?

Вот уже полуфинал, а «Челси» пока так и не столкнулся с настоящим сопротивлением в Лиге конференций. Энцо Мареска не гнушался во многих матчах давать игровое время резервистам. И кто кинет в него камень? Лондонцы побеждают, поэтому никаких вопросов быть не может. И они — явные фавориты турнира по версии букмекеров, коэффициент 1.55.

И есть ощущение, что и в полуфинале проблем не возникнет. Ведь в соперники достался скромный шведский «Юргорден», для которого уже сам выход в полуфинал — достижение. Коэффициент на победу этой команды в Лиге конференций — 25.00. Такой результат шведов во многом стал возможен благодаря новому формату турнира. Достаточно посмотреть на путь «Юргордена» в плей-офф. Кипрский «Пафос» и венский «Рапид» — уровень оппозиции ниже среднего.

Конечно, в одной отдельно взятой игре любой клуб способен на сенсацию. На общем этапе шведы, например, дома обыграли «Панатинаикос» (2:1). Но велика вероятность, что «Челси» решит все вопросы в первой встрече, как это было в четвертьфинале с «Легией». На проход команды Энцо Марески в финал дают 1.07, а на их соперников – 8.50. Скорее всего, здесь всё ясно.

Что может помешать лондонцам? Теоретически — борьба в АПЛ, где за четыре тура до финиша «аристократы» претендуют на третью строчку и борются за место в лигочемпионской зоне. Но об этом стоит говорить уже к финалу, а с «Юргорденом» англичане должны разбираться в любом состоянии.

«Бетис» — в полном порядке!

Во второй паре тоже есть фаворит, однако куда менее явный, чем «Челси» в своём противостоянии. «Бетис» — «Фиорентина» — вывеска куда более интригующая.

Испанский клуб во второй части сезона очень хорош. Классно вписался в состав арендованный из «МЮ» Антони, сейчас команда Мануэля Пеллегрини идёт шестой в испанской Примере и претендует на место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В Лиге конференций испанцы последовательно расправились с «Гентом», «Гимарайншем» и «Ягеллонией». Причём во всех случаях, что называется, на классе. Шансы «огурцов» победить в Лиге конференций оценили котировкой 5.50.

Но «Фиорентина» — соперник серьёзный и имеющий большой опыт в Лиге конференций. В Серии А «фиалки» — тоже в гонке за место в Лиге чемпионов, однако конкуренция там серьёзная. По сетке плей-офф итальянцы шли тяжеловато — были проблемы и в матчах с «Панатинаикосом», и со словенским «Целе». Так что, пожалуй, аналитики правы, оценивая шансы «Бетиса» в этой паре выше. На чемпионство «фиалок» дают 8.00, а на проход в финал здесь 1.53 на 2.50 в пользу «Бетиса».

На что ставить в Лиге конференций? Напрашивается ставка на «Челси», однако коэффициент маловат — 1.55. Поэтому предлагаем рискнуть и заключить пари на то, что Лигу конференций возьмёт «Бетис». Уж очень хороши подопечные Пеллегрини во второй части сезона. Если они на равных играют с «Барселоной» и «Реалом», неужели не смогут с «Челси»? Решено, рискуем!

Ставка: «Бетис» выиграет Лигу конференций за 5.50.