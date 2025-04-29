Овечкин не станет затягивать с 1/4 финала: пятый матч «Вашингтон» — «Монреаль»

Стадия плей-офф НХЛ набрала приличные обороты, пора бы уже определить первые пары четвертьфиналов. В четверг, 1 мая, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне состоится пятый матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 1 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Монреаля» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — 29% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Монреаль» (01.05.2025)

У Александра Овечкина в первом раунде плей-офф наблюдается определённая закономерность — набирает очки через раз. В первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» оформил 2+1 по системе «гол+пас» и помог одержать победу со счётом 3:2. В следующей победной встрече капитан остался без результативных действий, хотя провёл на льду более 14 минут.

Далее серия перекочевала в Монреаль. Первую игру канадцы взяли — 6:3. Тогда Ови забросил шайбу, но для успеха этого оказалось мало. Последний же матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз», перевес в серии теперь — 3-1 в его пользу. Несмотря на то что голов было много, российский форвард вновь оказался с «баранкой» в графе очков.

По такой логике от Овечкина стоит ждать чего-нибудь яркого в пятой встрече. К слову, букмекеры дают на его гол вполне приличный коэффициент 1.80. Почему можно рассмотреть? Как минимум потому, что игра пройдёт в Вашингтоне, где первые два матча хозяева выиграли. Во время регулярки «Кэпиталз» были лучше всех на выезде, но и дома выступали очень здорово.

Второй момент — обстоятельства. Ситуация вынуждает «Монреаль» активнее идти вперёд и местами рисковать больше, чем следовало бы. Всё-таки он и так уступает в серии, а ещё одно поражение станет последним. Раскрываться с таким соперником, как «Вашингтон», очень опасно. Это может привести к пропущенным шайбам, как уже было не раз в нынешнем сезоне.

Так что в качестве ставки можно также рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы. Впрочем, более интересный вариант — прямая победа хозяев. Судя по тому, как развивается серия, переезд в Вашингтон на пользу «Монреалю» не пойдёт. Вполне возможно, что голов будет чуть меньше, чем в прошлый раз, а борьбы — больше. Однако в этой паре «Вашингтон» выглядит явным фаворитом, который должен ставить точку.

Ставка 1: «Вашингтон» победит «Монреаль» за 1.90.

Ставка 2: Александр Овечкин забьёт за 1.80.