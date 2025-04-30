«Барселона» всё ближе к квадруплу, «Зенит» и ЦСКА усыпляют зрителей: экспресс на футбол

Сегодня — среда, 30 апреля. Это значит, что пришла пора Лиги чемпионов и Кубка России. Экспресс на «Чемпионате» позволяет зацепиться и то, и другое.

Прогноз на матч «Барселона» — «Интер»

Эмоции от победы в Кубке Испании переполняют «Барселону». Два турнира в кармане, ещё два — и будет квадрупл. Каталонцы проиграли один-единственный матч из 27 предыдущих во всех турнирах. Причём поражение можно вынести за скобки, ведь оно не помешало пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Эль класико» отняло много сил, но у Ханс-Дитера Флика есть оружие против усталости — это выработавшаяся у его подопечных психологическая устойчивость к трудностям и прекрасная физическая подготовка. В финале Кубка победный гол на 116-й минуте забил пахавший как не в себя со стартового свистка Жюль Кунде.

У «нерадзурри» богатый опыт сдерживания обладающих мощной атакой команд. На предыдущей стадии турнира миланцы победили «Баварию». Однако их подводит завершение, хуже стало получаться конструировать атаки, участились случаи поражений в важных встречах. Создают сложности кадровые потери. В Испании будет очень трудно.

Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА

«Зенит» выиграл только 4 из 10 последних матчей чемпионата России. После разгромной победы над «Краснодаром» (4:1) многие подумали, что действующий чемпион прибавит и потеснит «быков» с первой строчки. Однако далее последовали 1:0 с «Химками» и 1:1 с московским «Динамо». Не могут петербуржцы обрести стабильность.

Армейцы показывают отнюдь не самый качественный футбол, но при этом умудряются исправно цепляться за результат. После зимнего перерыва команда Марко Николича перешла на новую схему игры и почувствовала себя неуязвимой. Идёт без поражений в 2025 году. Это похвально.

Самым оптимальным вариантом для ставки видится ТМ 2 мячей за 2.17. Допустимы все три варианта развития событий: победа ЦСКА, победа «Зенита» и ничья. Но при любом из них не предвидится высокой результативности. Только в одной из восьми последних очных встреч соперники на двоих забили больше одного гола. При этом «Зенит» и ЦСКА — две самые редко пропускающие команды лиги.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов»

Букмекеры отдают предпочтение железнодорожникам, однако списывать со счетов «Ростов» определённо не стоит. По последним результатам лучше не судить. Подопечные Джонатана Альбы потеряли много очков, но далеко не все поражения и ничьи закономерны. Жёлто-синие показывают структурированный командный футбол. Придерживаются логики, что лучшая защита — это нападение.

Встреча соперников в первом круге получилась весьма результативной. Железнодорожники выиграли со счётом 3:2. Главным героем того матча стал Алексей Батраков. На последнем отрезке сезона результативность подопечных Михаила Галактионова снизилась. Однако в Кубке России железнодорожники будто чувствуют себя раскрепощённее.

Не факт, что у красно-зелёных получится победить «Ростов». Однако совершенно точно нас ждёт динамичный и интересный футбол. В РПЛ соперники уже вряд ли займут призовые места, но вот стать обладателями Кубка России могут попытаться. Ждём, что выступят с отличной самоотдачей и порадуют результативностью.

Экспресс на футбол 30 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» в матче с «Интером» + тотал меньше 5.5 мяча за 1.84.

победа «Барселоны» в матче с «Интером» + тотал меньше 5.5 мяча за 1.84. Ставка 2: тотал меньше 2 мячей в матче «Зенит» — ЦСКА за 2.17.

тотал меньше 2 мячей в матче «Зенит» — ЦСКА за 2.17. Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Локомотив» — «Ростов» за 1.77.

Общий коэффициент: 1.84 х 2.17 х 1.77 = 7.06.