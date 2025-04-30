Овечкин выйдет в четвертьфинал, «Трактор» и «Динамо» опять дадут шоу: экспресс на хоккей

Национальная хоккейная лига традиционно проводит свои матчи в ночное для нас время из-за часовых поясов, но это не значит, что за ней не стоит наблюдать. Тем более когда выступает Александр Овечкин. Сегодня, 30 апреля, начинаем смотреть за вторым матчем «Трактора» и «Динамо», а затем плавно переходим в пятую игру «Вашингтона» и «Монреаля» 1 мая.

Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Как и ожидалось, первый матч серии «Трактор» — «Динамо» Москва получился результативным, завершился со счётом 4:3 в пользу челябинского клуба. Любопытно, что москвичи оформили и держали до 38-й минуты преимущество в две шайбы, однако много пропустили на заключительном отрезке и упустили победу.

Скорее всего, тренд на голы соперники сохранят. Даже несмотря на наличие очень яркой вратарской линии. О высокой результативности говорит история противостояний. В каждой из девяти прошлых очных встреч команд на разных стадиях КХЛ (в регулярках и плей-офф) соперники неизменно забрасывали на двоих минимум пять шайб. Наверняка пробьют тотал больше и в этот раз.

Вместе с тем, судя по серии с казанским «Ак Барсом», подопечные Алексея Кудашова неплохо готовятся к играм в гостях. В то время как команда Бенуа Гру хотя и очень хорошо идёт, но спокойно может допустить дополнительное время, как это было и с «Адмиралом», и с минским «Динамо». Столичное «Динамо» крепче прошлых соперников «Трактора», а потому легко может не проиграть.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль»

У Александра Овечкина в первом раунде плей-офф наблюдается определённая закономерность — набирает очки через раз. В первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» оформил 2+1 по системе «гол+пас» и помог одержать победу со счётом 3:2. В следующем победном матче капитан остался без результативных действий, хотя провёл на льду более 14 минут.

Далее серия перекочевала в Монреаль. Первую игру канадцы взяли — 6:3. Тогда Ови забросил шайбу, однако для успеха этого оказалось мало. Последний же матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз», перевес в серии теперь — 3-1 в его пользу. Несмотря на то что голов было много, российский форвард вновь оказался с «баранкой» в графе очков.

По такой логике от Овечкина стоит ждать чего-нибудь яркого в пятой встрече. К слову, букмекеры дают на его гол вполне приличный коэффициент 1.80. Почему можно рассмотреть? Как минимум потому, что игра пройдёт в Вашингтоне, где первые две встречи хозяева выиграли. Во время регулярки «Кэпиталз» были лучше всех на выезде, но и дома выступали очень здорово. Второй момент — обстоятельства. Ситуация вынуждает «Монреаль» активнее идти вперёд и местами рисковать больше, чем следовало бы.

Экспресс на хоккей 30 апреля 2025 года

Ставка 1: московское «Динамо» не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.

московское «Динамо» не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.70. Ставка 2: Александр Овечкин забьёт «Монреалю» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.70 х 1.80 = 4.86.