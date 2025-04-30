Песенка спета. «МЮ» может паковать чемоданы, «Атлетик» не простит халатность

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» 1 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.92.

Прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» (01.05.2025)

«Атлетик» уверенно держится в топ-4 чемпионата Испании и видится главным претендентом на победу в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» крайне нестабильны, а «Будё-Глимт» сильно уступает в классе. На фоне конкурентов баски выглядят совершенными.

Подопечные Эрнесто Вальверде отличаются конкретно надёжными оборонительными действиями. Защищаются слаженно, всей командой. Являются самой редко пропускающей командой чемпионата Испании. В 33 встречах получили в свои ворота всего-навсего 26 мячей.

Несмотря на уклон в надёжность, с результативностью у басков дела обстоят неплохо. Обыгрывают один в один, а также непринуждённо убегают от защитников быстроногие и техничные братья Уильямс. Классно открывается под их передачи и много забивает Ойан Сансет.

В общем, у «Атлетика» в порядке всё. Во всех турнирах в этом сезоне баски потерпели лишь девять поражений. Лучше даже не ставить в сравнение с «Манчестер Юнайтед». К удивлению многих, «красные дьяволы» ещё ни разу не проиграли в текущем сезоне Лиги Европы, хотя были на грани вылета и проводят не самый удачный сезон, мягко говоря.

Манкунианцев чуть не выбил из турнира «Лион». На первый взгляд, ничего примечательного. Соперник сильный и неуступчивый, обладающий характером. Однако вся соль в том, что подопечные Рубена Аморима на ровном месте создали себе большие проблемы.

«Красные дьяволы» должны были доводить счёт до разгромного. У Алехандро Гарначо был шикарный голевой момент. Вместо этого — пропустили и посыпались. Два из четырёх голов «Лион» забил в меньшинстве. Такой безобразной игре голкипера и защитников нет оправдания.

Очень повезло «Манчестер Юнайтед», что у «Лиона» не хватило сил на концовку. Совсем чуть-чуть не дотерпел. «Атлетик» подобного не простит. Накажет и без проблем сыграет на удержание счёта. Манкунианцы мотивированы спасти сезон, выиграв трофей. Однако с таким футболом это просто невозможно. На своей половине поля слишком много брака и халатности.

Ставка: победа «Атлетика» за 2.10.