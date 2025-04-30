Хайкин бросает вызов Лондону! Как сложится матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»?

Победа в Лиге Европы может спасти сезон, но до финала «шпорам» ещё нужно дойти.

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Тоттенхэм» примет «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» 1 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 76% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 10.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.20.

В то же время аналитики уверены, что первый матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.88.

Прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» (01.05.2025)

На предыдущей стадии турнира «Тоттенхэм» победил франкфуртский «Айнтрахт». С одной стороны, соперник был сильно ослаблен кадровыми потерями. С другой — всё равно представлял большую опасность. Как-никак занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Подопечные Ангелоса Постекоглу выступили собранно, с неподдельным желением выиграть. Если бы стабильно показывали такой футбол, не занимали бы сейчас 16-е место в АПЛ. Сезон проводят ужасный. Однако победа в Лиге Европы может значительно смягчить негодование болельщиков.

Ну и что, что во встрече последнего тура первенства «шпоры» разгромно уступили «Ливерпулю»? Нерационально было тратить много сил и нервов на матч с досрочно выигравшими чемпионат Англии мерсисайдцами. В приоритете тщательная подготовка и качественная игра в полуфинале Лиги Европы.

Лазарет лондонцев опустел. Некоторые лидеры атаки набрали неплохую форму. Скучать голкиперу «Будё-Глимт» Никите Хайкину не придётся. «Тоттенхэм» является пятой командой чемпионата Англии по результативности. Подбор исполнителей отличный, но часто старания нападающих обесценивают защитники. Из-за ошибок пропущено 56 мячей в 34 встречах первенства.

Чем опасен «Будё-Глимт», так это агрессивным атакующим стилем игры. Храбро подопечные Хьетиля Кнутсена шли вперёд во встречах с «Лацио» на предыдущей стадии Лиги Европы. Забили три мяча, хотя наиграли на большее количество. А ведь оборона у римского клуба куда прочнее, чем у «шпор»!

В то же время открытый стиль игры оголяет тыл. В дело нередко приходится вступать Хайкину. Россиянин пропустил три мяча в ответном матче с «Лацио», но исправился в серии послематчевых пенальти. В Лондоне голкиперу придётся хорошенько потрудиться. И «шпоры» более опасны дома, и «Будё-Глимт» уязвимее на выезде.

Пари на «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.88. В победу лондонцев верится чуть больше, однако их нестабильность и проблемы в игре навевают сомнения. К тому же «Будё-Глимт» бесподобен. Весьма бойкая, неуступчивая команда, любящая творить сенсации. Ответная встреча будет ещё интереснее!

Ставка: обе забьют за 1.88.