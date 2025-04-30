У де Хеа будет бессонная ночь. Иско и Антони станут ночным кошмаром «Фиорентины»

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Бетис» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Бетис» — «Фиорентина» 1 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.68, что составляет приблизительно 59% вероятности. Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Бетис» — «Фиорентина» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.92.

Прогноз на матч Лиги конференций «Бетис» — «Фиорентина» (01.05.2025)

«Бетис» разошёлся не на шутку. Выиграл 8 из 10 последних матчей чемпионата Испании. Поднялся на шестое место в турнирной таблице. Отставание от располагающегося на пятой строчке «Вильярреала» составляет всего одно очко. Если «жёлтая субмарина» оступится, андалусийцы даже могут подняться в зону Лиги чемпионов.

Впрочем, подопечные Мануэля Пеллегрини не зацикливаются на одном. Попутно планируют выиграть Лигу конференций. На предыдущей стадии турнира одолели польскую «Ягеллонию». Внушительный вклад в успехи на внутренней и внешней арене внесли Иско и Антони, они дирижируют в атаке.

Прекрасная результативность является фундаментом, на котором строится сезон «Бетиса». В 10 предыдущих встречах Примеры андалусийцы забили 23 мяча. Даже с особым вниманием обороняющиеся соперники не в силах совладать с мастерством Иско и Антони. Отменная техника и изобилие креатива.

Чем может ответить занимающая восьмое место в турнирной таблице Серии А «Фиорентина»? Она набрала неплохой ход. Четыре победы при двух ничьих в последних матчах первенства. Однако команда не так хороша, как осенью. Реже выручает Давид де Хеа, меньше согласованности в защите, хуже производительность в атаке.

Складывается впечатление, что у подопечных Раффаэле Палладино израсходовались энергоресурсы. Не хватает сконцентрированности, проседает скорость принятия решений, мало движения с мячом и без него. И всё это при серьёзных проблемах с выездными встречами. «Лилии» выиграли только 6 из 16 матчей Серии А в гостях.

На предыдущих стадиях Лиги конференций «Фиорентина» с трудом прошла «Панатинаикос» и «Целе». Много пропустила (семь голов в четырёх встречах). Это ж сколько забьёт «Бетис», если соперники подобного уровня сумели наклепать так много? Пожелаем Давиду де Хеа крепких нервов.

Ставка: победа «Бетиса» + тотал больше 1.5 мяча за 2.10.