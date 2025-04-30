«Челси» хватит одного матча для выхода в финал Лиги конференций

На фоне уважаемых Лиги чемпионов и Лиги Европы не стоит забывать о новом, но тоже интересном евротурнире. В четверг, 1 мая, на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Юргорден» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Юргорден» — «Челси» 1 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно составляет 74% вероятности. Победа «Юргордена» оценивается в 10.5, в то время как на ничейный исход можно поставить за 5.00.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в первом матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95 — около 51% вероятности.

Прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Юргорден» — «Челси» (01.05.2025)

С одной стороны, здесь всё очевидно и понятно. «Челси» — безоговорочный фаворит не только матча, но и пары в целом. Должен спокойно выходить в финал Лиги конференций и брать трофей у «Фиорентины» или «Бетиса». Класс лондонского клуба и сегодняшнее положение в чемпионате Англии об этом прямо заявляют.

К слову, «аристократы» после 34-го тура замкнули топ-5, а с пятого места в этом сезоне можно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Понятно, что вся борьба впереди, но ведь команда набрала хороший ход. Выиграла три из пяти прошлых матчей в АПЛ, хотя соперники были крепкие. В целом достаточно забивает и не так часто проигрывает.

Глубокий состав и превосходство в классе позволяют также считаться сильнейшей командой в евротурнире. Подопечные Энцо Марески начали выступление в Лиге конференций с раунда плей-офф квалификации и дошли до полуфинала, одержав 10 побед за 12 матчей при двух поражениях. А ведь по большей части выступали резервисты.

«Юргорден» представляет из себя даже не самый сильный клуб Швеции. Новый сезон в местном чемпионате начал невзрачно, за пять матчей набрал семь очков и остановился в середине турнирной. Есть, конечно, игра в запасе, но она вряд ли сильно изменит ситуацию. В прошлом же сезоне команда финишировала лишь четвёртой. Скромно.

Возможно, до полуфинала Лиги конференций шведы дошли заслуженно, однако во многом благодаря удачному жребию. Самым сильным соперником на общем этапе и в плей-офф до сих пор были португальская «Витория Гимарайнш» и австрийский «Рапид» соответственно. Сами понимаете, «Челси» в любом виде сильнее, чем они.

Если представитель АПЛ подойдёт к матчу со всей ответственностью, здесь возможно что-то около разгрома. Причём всухую. Однако если лондонцы не будут выкладываться, как это было в ответной встрече с «Легией» (1:2), у шведов будет шанс на обоюдоострый футбол. Вот только практика показывает, что «Челси» умеет собираться на важные встречи, а потому сомнений в успехе нет.

Кроме того, впереди у Энцо Марески крайне непростой календарь. Помимо ответной встречи с «Юргорденом», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Форест». Будет логично решить все вопросы со шведским клубом в первом матче, а затем сосредоточиться на концовке в АПЛ, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Ставка: «Челси» победит всухую за 2.23.