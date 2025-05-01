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Атлетик — МЮ, прогноз на матч Лиги Европы 1 мая, онлайн-трансляция, счёт, какой канал, во сколько начало, ставки и коэффициенты

Экспресс на Лигу Европы: «Манчестер Юнайтед» пишет завещание, «Будё-Глимт» — историю
Михаил Коробов
Экспресс на матчи Лиги Европы 1 мая 2025 года
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Полуфиналы будут жаркими!

Во втором по статусу евротурнире добрались до полуфиналов. Сегодня, 1 мая, состоятся первые матчи стадии. С экспрессом на «Чемпионате» можно зацепить оба.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетик» уверенно держится в топ-4 чемпионата Испании и видится главным претендентом на победу в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» крайне нестабильны, а «Будё-Глимт» сильно уступает в классе. На фоне конкурентов баски выглядят совершенными.

Подопечные Эрнесто Вальверде отличаются конкретно надёжными оборонительными действиями. Защищаются слаженно, всей командой. Являются самой редко пропускающей командой чемпионата Испании. В 33 встречах получили в свои ворота всего-навсего 26 мячей. Кроме того, с результативностью у них дела тоже обстоят неплохо.

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Лучше даже не ставить в сравнение с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» ещё ни разу не проиграли в текущем сезоне Лиги Европы, но вся соль в том, что на ровном месте создают себе большие проблемы. Очень повезло, что у «Лиона» не хватило сил на концовку. Он совсем чуть-чуть недотерпел на прошлой стадии. А вот «Атлетик» подобного не простит.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лазарет «Тоттенхэма» опустел. Некоторые лидеры атаки набрали неплохую форму. Скучать голкиперу «Будё-Глимт» Никите Хайкину не придётся. Соперник является пятой командой чемпионата Англии по результативности. Подбор исполнителей отличный, однако часто старания нападающих обесценивают защитники. Из-за ошибок пропущено 56 мячей в 34 встречах первенства.

Чем опасен сам «Будё-Глимт», так это агрессивным атакующим стилем игры. Храбро подопечные Хьетиля Кнутсена шли вперёд во встречах с «Лацио» на предыдущей стадии Лиги Европы. Забили три мяча, хотя наиграли на большее количество. А ведь оборона римского клуба куда прочнее, чем у «шпор»!

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В то же время открытый стиль игры оголяет тыл. В дело нередко приходится вступать Хайкину. Россиянин пропустил три мяча в ответном матче с «Лацио», но исправился в серии послематчевых пенальти. В Лондоне голкиперу придётся хорошенько потрудиться. В общем, перспектива голов в обе стороны не такая уж призрачная.

Экспресс на матчи Лиги Европы 1 мая 2025 года

  • Ставка 1: победа «Атлетика» над «МЮ» за 2.10.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» за 1.88.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.88 = 3.94.

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