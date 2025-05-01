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Бетис — Фиорентина, бесплатный прогноз на матч 1 мая, Лига конференций, онлайн-трансляция, счёт, ставки и коэффициенты на футбол

Экспресс на Лигу конференций: триумф испанского футбола и везучий «Челси»
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на матчи Лиги конференций 1 мая 2025 года
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В ЛЧ и ЛЕ — «Барселона» с «Атлетиком». В Лиге конференций — «Бетис».

Если вы забыли о третьем еврокубковом турнире, то рекомендуем вспомнить. Дело в Лиге конференций дошло до полуфиналов, остались только четверо сильнейших. Сегодня, 1 мая, вместе с экспрессом от авторов «Чемпионата» следим за первыми встречами.

Прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина»

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бетис» разошёлся не на шутку. Выиграл 8 из 10 последних матчей чемпионата Испании. Поднялся на шестое место в турнирной таблице первенства. Отставание от располагающегося на пятой строчке «Вильярреала» составляет всего одно очко. Если «жёлтая субмарина» оступится, баски даже могут подняться в зону Лиги чемпионов.

Впрочем, подопечные Мануэля Пеллегрини не зацикливаются на одном. Попутно планируют выиграть Лигу конференций. Прекрасная результативность является фундаментом, на которой строится сезон «Бетиса». В 10 предыдущих встречах Примеры он забил 23 мяча.

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Чем может ответить занимающая восьмое место в турнирной таблице Серии А «Фиорентина»? Она набрала неплохой ход. Однако команда не так хороша, как осенью. Реже выручает Давид де Хеа, меньше согласованности в защите, хуже производительность в атаке. В Испании зацепиться за очки будет трудно.

Прогноз на матч «Юргорден» — «Челси»

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С одной стороны, здесь всё очевидно и понятно. «Челси» — безоговорочный фаворит не только матча, но и пары в целом. Должен спокойно выходить в финал Лиги конференций и брать трофей у «Фиорентины» или «Бетиса». Класс лондонского клуба и сегодняшнее положение в чемпионате Англии об этом прямо заявляют.

Глубокий состав и запас класса позволяют также сохранять позицию сильнейшего в евротурнире. Подопечные Энцо Марески начали выступление в Лиге конференций с раунда плей-офф квалификации и дошли до полуфинала, одержав 10 побед за 12 встреч при двух поражениях. А ведь по большей части выступали резервисты.

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«Юргорден» представляет из себя даже не самый сильный клуб Швеции. Новый сезон в местном чемпионате начал невзрачно, за пять матчей набрал семь очков и остановился в середине турнирной таблицы. Возможно, до полуфинала Лиги конференций шведы дошли заслуженно, но во многом благодаря удачному жребию. Теперь же с соперником повезло «Челси».

Экспресс на матчи Лиги конференций 1 мая 2025 года

  • Ставка 1: победа «Бетиса» над «Фиорентиной» + тотал больше 1.5 мяча за 2.10.
  • Ставка 2: «Челси» победит «Юргорден» всухую за 2.23.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.23 = 4.68.

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