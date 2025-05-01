Кубок Гагарина и Кубок Стэнли в одном экспрессе: «Салават» рубится, Капризов — на волоске

Пока футбольные фанаты следят за Лигой Европы, мы не забываем о главных хоккейных турнирах среди клубов. Сегодня, 1 мая, состоится третий матч серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» в Кубке Гагарина, а после него, рано утром 2 мая, пройдут встречи плей-офф НХЛ. Зацепим оба соревнования вместе с экспрессом на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»

После непростой затяжной серии с омским «Авангардом» ярославский «Локомотив» начал серию с уфимским «Салаватом Юлаевым» с поражения, хотя играл дома. Во втором матче ярославский клуб собрался и выдал два классных периода. Бросал часто, блокировал броски соперника, боролся, забросил две шайбы, а в третьем периоде вытерпел победу.

Счёт в серии сравнялся, однако команды переезжают в Уфу, и победителю регулярного чемпионата будет сложно развить успех. Дело в том, что «Салават Юлаев» во время регулярки был лучшим по игре на домашнем стадионе, а в двух предыдущих раундах плей-офф с «Сибирью» и «Спартаком» только подтвердил это звание.

Назвать фаворита в этой паре теперь сложно, но стоит обратить внимание на голы. Команды сохраняют тренд на небольшое количество шайб. Причём не только в плей-офф. За восемь прошлых официальных встреч они превысили тотал больше 4.5 шайбы всего лишь один раз. С учётом градуса, скорее всего, так и останется.

Прогноз на матч «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс»

«Миннесота Уайлд» творит непостижимое. Перед финишем регулярного чемпионата команда рисковала остаться без плей-офф. Однако выдала хороший отрезок, запрыгнула в один из последних вагонов и теперь выступает в первом раунде. Надо сказать, очень бодро выступает.

«Вегас Голден Найтс» — крайне серьёзный оппонент, но «Миннесота» смогла добыть две победы в пяти встречах. В том числе благодаря стараниям Кирилла Капризова, который набрал девять очков за эти пять матчей. При этом последние две встречи соперники завершали только в овертайме.

Конечно, «Вегас» куда опаснее «Миннесоты». Вероятно, именно он и выйдет в следующий раунд. Однако как минимум снова довести дело до дополнительного времени «Уайлд» могут. Особенно на домашнем льду. Так что рискнём и проверим 1Х.

Экспресс на хоккей 1 мая 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Локомотив» за 1.86.

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Локомотив» за 1.86. Ставка 2: «Миннесота» не проиграет «Вегасу» в основное время за 1.77.

Общий коэффициент: 1.86 х 1.77 = 3.29.