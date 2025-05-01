Дзюба сделает борьбу за выживание красивой. Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Мх

2 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Махачкала 2 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата России «Акрон» — «Динамо» Махачкала (02.05.2025)

Борьба за выживание приковывает к себе большое внимание. Конкуренция серьёзная. Интересно, что разношёрстные команды собрались в нижней части турнирной таблицы чемпионата России. Практически у каждой имеется интересная отличительная черта, своя изюминка.

«Акрон» — противоположность махачкалинского «Динамо». Заур Тедеев отдаёт предпочтение динамичному открытому футболу с уклоном в нападение. Хасанби Биджиев больше внимания уделяет структуризации в обороне и контратакам. В первом круге не получилось выяснить, чей стиль продуктивнее. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Последние результаты — плюсик в копилочку махачкалинцам. Они выиграли три из шести предыдущих матчей РПЛ. Во встрече последнего тура весьма досадно уступили лидирующему «Краснодару» (2:3). Реализуй Гамид Агаларов 11-метровый удар в компенсированное ко второму тайму время, была бы ничья.

Дела с результативностью у махачкалинского «Динамо» ощутимо улучшились. В атаке стало больше скорости и выверенности, а также улучшилась реализация. В шести предыдущих матчах чемпионата России подопечные Биджиева забили 13 мячей — больше, чем в 20 первых турах первенства.

У «Акрона» последние результаты похуже, но это во многом обусловлено сложным календарём. Во встрече последнего тура РПЛ тольяттинцы на выезде сыграли вничью с «Химками» (2:2). Счёт открыл набравший отменную форму 36-летний Артём Дзюба. Он забил в каждом из трёх предыдущих матчей первенства. Во встрече со «Спартаком» (2:3) записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Ставка на ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Махачкалинское «Динамо» стало забивать больше, но и пропускает теперь чаще. В семи последних встречах первенства получило 13 мячей. Увеличилось количество ошибок, снизилась плотность опеки. Что ж, тем зрелищнее и интереснее будет.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.22.