Уфа неприступна? Как бы не так! Прогноз на третий матч серии «Салават Юлаев» — «Локомотив»

В КХЛ продолжаются полуфиналы. После двух матчей противостояние между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» переезжает в Уфу. И счёт в серии пока равный — 1-1. Третий матч состоится в четверг, 1 мая, и начнётся в 14:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив» 1 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50. Победа уфимского «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70.

В то же время аналитики считают, что хоккей во второй встрече серии не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.95.

Прогноз на третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Локомотив» (01.05.2025)

Можно констатировать факт — в Ярославле «Салават Юлаев» выполнил задачу-минимум, взял один матч в гостях. Это при любых вводных был бы неплохой результат, а если взглянуть на статистику выступлений команды Виктора Козлова в родных стенах, то за «Локомотив» становится немного страшно.

Судите сами — «Салават» в регулярном чемпионате на своём льду набрал больше всех очков, а в плей-офф проиграл дома лишь однажды. Да и в той встрече позволил соперникам сравнять счёт на последней секунде и уступил в овертайме. Вот уж действительно домашняя команда!

К тому же у Виктора Козлова пустеет лазарет — во второй игре вернулся в строй один из лидеров команды Джош Ливо. Непонятно, была ли там травма или пропуск нескольких матчей — это просто попытка привести в чувство игрока, но класса клубу из Уфы Ливо добавит. Тем более что ждут возвращения в строй и Нэйтана Тодда.

Что ж, исходя из этого, нужно ставить на «Салават»? Не торопитесь! Да, уфимцы хороши на своём льду, да, они неплохо смотрелись в Ярославле и увезли оттуда одну победу. Но они играют с командой-машиной, которая считается явным фаворитом плей-офф. В конце концов, куда более системным и более классным коллективом.

Поражение в первом матче можно списать на последствия тяжелейшей серии с «Авангардом», действительно равным соперником. Ну и, как показывает практика, подопечные Игоря Никитина не всегда включаются в серию. А вот когда получают заряд бодрости в виде проигранной встречи, сразу начинают действовать строже и сконцентрированнее. Собственно, это мы видели во втором матче. Да, по счёту всё близко — 2:1, но, к примеру, во втором периоде по броскам в створ счёт был 21:5 в пользу «Локомотива».

Эта встреча не получится простой, это будет борьба нервов, но порядок и класс – на стороне Ярославля. Домашние трибуны «Салавата» здорово работали в регулярке и на старте плей-офф, однако сейчас нужно что-то большее. И здесь уфимцам крыть нечем. Победа «Локомотива» в матче за 1.85 выглядит очень хорошо.

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.85.