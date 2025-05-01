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АПЛ-2024/2025, Манчестер Сити — Вулверхэмптон, прогноз на матч 2 мая, онлайн трансляция, ставки и коэффициенты на футбол сегодня

Лига чемпионов от Гвардиолы уже не уйдёт. «Ман Сити» обыграет «Вулверхэмптон»
Михаил Коробов
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз
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2 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.37, что равно примерно 72% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 8.80. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» (02.05.2025)

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стремление заполучить путёвку в самый престижный международный клубный турнир завело механизмы «Манчестер Сити». Победив во встрече предыдущего тура АПЛ «Астон Виллу» (2:1), он продлил беспроигрышную серию в первенстве до шести встреч и пустил корни в зоне Лиги чемпионов.

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Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал Кубка Англии, уверенно победив «Ноттингем Форест» (2:0). Испанский специалист, кажется, нашёл выход из игрового кризиса. Устранил проблемы оборонительного характера, повысил качество работы команды с мячом. В общем, вернул всё в надлежащий вид.

Вскоре должны вернуться в состав действующего чемпиона АПЛ Родри и Эрлинг Холанд. Они уже приступили к тренировкам. Не исключено, что появятся на поле в предстоящем матче. Впрочем, Гвардиоле нет смысла форсировать события. И так справляется весьма неплохо.

«Вулверхэмптон» тоже на подъёме. Победная серия в чемпионате Англии насчитывает шесть встреч. «Волки» показывают приятный глазу результативный футбол, вскарабкиваются всё выше по турнирной таблице первенства. Обогнав «Манчестер Юнайтед», поднялись на 13-ю строчку.

Только есть важный нюанс. Все шесть побед подопечные Витора Перейры одержали над располагающимися внизу турнирной таблицы АПЛ клубами, не отличающимися стабильностью и качественной игрой. «Манчестер Сити» — это совершенно другой уровень, более высокий класс.

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Кроме того, «Вулверхэмптон» ослаблен важными кадровыми потерями. В предыдущих матчах они не дали о себе знать, но в этот раз испытание более серьёзное. «Манчестер Сити» выиграл пять из шести последних очных встреч, и все победы получились результативными. Вряд ли в этот раз будет по-другому.

Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

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