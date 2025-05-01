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Серия А — 2024/2025, прогноз на матч Торино — Венеция 2 мая, онлайн-трансляция, ставки и коэффициенты на спорт сегодня, Спартак

В «Спартаке» было веселее! Но Ваноли с «Торино» всё равно приблизит «Венецию» к вылету
Михаил Коробов
«Торино» — «Венеция»: прогноз на матч
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Туринцы сильно ослаблены кадровыми потерями, однако аутсайдеру это не поможет.

2 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Венецию». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Торино» — «Венеция» 2 мая 2025 года

Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торино» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно 43% вероятности. Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Торино» — «Венеция» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч 35-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Венеция» (02.05.2025)

Италия — Серия А . 35-й тур
02 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Венеция
Венеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торино» потерпел много поражений в первом круге. Во втором идёт показательно, на зависть конкурентам — проиграл всего лишь три раза. Уступил рвущейся в Лигу чемпионов «Болонье» (2:3), закрепившемуся в середняках «Комо» Сеска Фабрегаса (0:1) и борющемуся за скудетто «Наполи» (0:2). Не стыдно.

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Туринцы проиграли сильным соперникам, и все три поражения потерпели в качестве гостевой команды. Мотивация не расстроить родных болельщиков оказывает большое влияние на подопечных Паоло Ваноли, который когда-то руководил московским «Спартаком». Под его руководством красно-белые взяли Кубок России, тогда голов было побольше.

На последнем отрезке сезона работа не доставляет Ваноли большого удовольствия. Очень много кадровых потерь. Сильнее всего ослаблены полузащита и нападение. А ведь с результативностью и так не всё в ажуре (38 голов в 34 встречах Серии А). Защитники и голкипер справляются со своими обязанностями лучше нападающих.

Впрочем, «Венецию» даже в ослабленном виде «Торино» должен обыграть. Оранжево-чёрно-зелёные одержали всего лишь четыре победы в этом сезоне чемпионата Италии, все — в качестве домашней команды. На выезде у них — восемь мирных исходов против девяти поражений.

Команда Эусебио Ди Франческо располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающего спасительное 17-е место «Лечче» составляет два очка. Вроде бы немного, но близость цели не оказывает на оранжево-чёрно-зелёных нужного влияния. Стимул в виде борьбы за выживание не помогает.

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«Венеция» классно обороняется, однако крайне мало забивает. Не хватает исполнительского мастерства. Часто подводит реализация. Так что не ждите от грядущей встречи высокой результативности. С высокой долей вероятности будет 0:0 или победа туринцев с минимальным перевесом.

Ставка: «Торино» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

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