Экспресс с коэффициентом 8.34: Дзюба выживает, Гвардиола не может без ЛЧ

Праздничные выходные пришли, но мир спорта живёт. Сегодня, 2 мая, следим за РПЛ, АПЛ и Серией А. Все матчи — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала

«Акрон» — противоположность махачкалинского «Динамо». Заур Тедеев отдаёт предпочтение динамичному открытому футболу с уклоном в нападение. Хасанби Биджиев больше внимания уделяет структуризации в обороне и контратакам. В первом круге не получилось выяснить, чей стиль продуктивнее. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Последние результаты — плюсик в копилочку махачкалинцам. Они выиграли три из шести предыдущих матчей РПЛ. Во встрече последнего тура весьма досадно уступили лидирующему «Краснодару» (2:3). Реализуй Гамид Агаларов 11-метровый удар в компенсированное ко второму тайму время, была бы ничья.

Дела с результативностью у махачкалинского «Динамо» ощутимо улучшились. В атаке стало больше скорости и выверенности, а также улучшилась реализация. У «Акрона» последние результаты похуже, но это во многом обусловлено сложным календарём. Тольяттинцы по-прежнему ярко атакуют, поэтому можно ждать результативный футбол в Самаре. Несмотря на то что обеим командам нужны очки для выживания.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

Стремление заполучить путёвку в самый престижный международный клубный турнир завело механизмы «Манчестер Сити». Одолев во встрече предыдущего тура АПЛ «Астон Виллу» (2:1), он продлил беспроигрышную серию в первенстве до шести встреч и пустил корни в зоне Лиги чемпионов.

Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал Кубка Англии, уверенно победив «Ноттингем Форест» (2:0). Испанский специалист, кажется, нашёл выход из игрового кризиса. Устранил проблемы оборонительного характера, повысил качество работы команды с мячом. В общем, вернул всё в надлежащий вид.

«Вулверхэмптон» тоже на подъёме. Победная серия в чемпионате Англии насчитывает шесть встреч. Только есть важный нюанс. Все шесть побед подопечные Витора Перейры одержали над располагающимися внизу турнирной таблицы АПЛ клубами. С ожившим многократным чемпионом Англии тягаться будет сложно.

Прогноз на матч «Торино» — «Венеция»

«Торино» потерпел много поражений в первом круге. Во втором идёт показательно, на зависть конкурентам — проиграл всего лишь три раза. Уступил рвущейся в Лигу чемпионов «Болонье» (2:3), закрепившемуся в середняках «Комо» Сеска Фабрегаса (0:1) и борющемуся за скудетто «Наполи» (0:2). Не стыдно.

На последнем отрезке сезона работа не доставляет Ваноли большого удовольствия. Очень много кадровых потерь. Сильнее всего ослаблены полузащита и нападение. А ведь с результативностью и так не всё в ажуре (38 голов в 34 встречах Серии А). Защитники и голкипер справляются со своими обязанностями лучше нападающих.

Впрочем, «Венецию» даже в ослабленном виде «Торино» должен обыграть. Оранжево-чёрно-зелёные одержали всего лишь четыре победы в этом сезоне чемпионата Италии, все — в качестве домашней команды. На выезде у них — восемь мирных исходов против девяти поражений. При этом не ждём много голов, потому что аутсайдера часто подводит реализация.

Экспресс на футбол 2 мая 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

тотал больше 2.5 мяча за 2.22. Ставка 2: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88. Ставка 3: «Торино» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.22 х 1.88 х 2.00 = 8.34.