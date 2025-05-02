Чемпионство «Краснодара» ближе, чем кажется. «Рубин» не испортит планы

3 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» 3 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Краснодар» — «Рубин» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (03.05.2025)

«Краснодар» не пал духом после разгромного поражения от «Зенита». Победив крайне мотивированных борьбой за выживание «Ахмат» (3:1) и махачкалинское «Динамо» (3:2), увеличил отрыв от петербуржцев до четырёх очков. Победа в чемпионате уже практически у Мурада Мусаева в кармане. Остаётся самому её не отдать.

Отразивший пенальти ценой травмы на 90+11-й минуте встречи с махачкалинцами голкипер «быков» Станислав Агкацев уже приступил к тренировкам. Краснодарцы в полной боеготовности. Ну, держись, «Рубин»! Казанцы не выиграли ни одной из семи последних очных встреч. У них пять поражений и две ничьих, одна из которых добыта на своём поле.

Рашид Рахимов привил своим подопечным железную дисциплину, но она не дала плодов во встречах с «Зенитом». Дважды петербуржцы разгромили «Рубин» в этом сезоне РПЛ, в обоих случаях со счётом 4:0. Разница в исполнительском мастерстве и глубине состава дала о себе знать. С «Краснодаром» может быть та же история.

Рахимов достиг очень многого. Вывел команду в РПЛ, сделал конкурентоспособной. Благодаря его стараниям казанцы чувствуют себя в полной безопасности. Занимают седьмое место в турнирной таблице первенства. Будь у тренера больше ресурсов, показатели были бы ещё лучше. Лидерам чаще получалось бы насолить.

Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. На своём поле «быки» всего четыре раза потеряли очки в текущем розыгрыше чемпионата России. И казанцы в гостях чувствуют себя менее уверенно: четыре победы и столько же ничьих против пяти поражений.

Встреча может получиться результативной, но слишком много голов ждать тоже не стоит. Не только из-за прагматизма «Рубина». У краснодарцев и результативность отличная, и на своей половине поля брака крайне мало. В среднем за встречу в первенстве пропускают всего навсего 0,7 мяча.

Ставка: победа «Краснодара» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.