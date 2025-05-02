«Барселона» легко разделается с «Вальядолидом». Ещё и на «Интер» силы останутся

3 мая в матче 34-го тура испанской Примеры «Вальядолид» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в городе Вальядолид. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Вальядолид» — «Барселона» 3 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.15, что равно приблизительно 86% вероятности. Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 21.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Вальядолид» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона» (03.05.2025)

Замыкающий турнирную таблицу чемпионата Испании «Вальядолид» уже точно не избежит понижения в дивизионе. Однако мотивация ещё не утрачена. Имеется желание прервать ужасную безвыигрышную серию в первенстве, которая насчитывает 14 встреч — 13 поражений против одного мирного исхода.

В трёх предыдущих турах Примеры «Вальядолид» уступил «Атлетико» (2:4), «Осасуне» (2:3) и раздухарившемуся «Бетису» (1:5). Соперники сильные и весьма неплохо обороняются. Тем не менее бело-фиолетовые нашли возможности размочить счёт во всех трёх случаях.

Не получается у «Вальядолида» цепляться за очки из-за того, что пропускает бессовестно много — 81 гол в 33 встречах. Болельщики во всём обвиняют руководство во главе с легендарным Роналдо. По их мнению, осознав невозможность реализации своих планов, легендарный бразилец лишил клуб ресурсов и оставил на произвол судьбы.

Лёгкие три очка для «Барселоны», которая становится всё ближе к квадруплу. Подопечные Ханс-Дитера Флика исправно показывают футбол высочайшего качества. Забивают много даже без лучшего бомбардира команды — Роберта Левандовского. На днях отгрузили три мяча «Интеру» (3:3) в Лиге чемпионов.

Сложный календарь — единственное, что может привести к возникновению трудностей у каталонцев. Ответный матч с «нерадзурри» состоится через три дня после встречи с «Вальядолидом». А ведь незадолго до этого был выматывающий финал Кубка Короля, затянувшийся на 120 минут. Остались ли силы?

Флику приходится думать не только над этим, но и над тем, как не лишиться ведущих игроков перед важным матчем из-за травм. В лазарете становится теснее. Сообщается, что из-за повреждения пропустит ответную встречу с «Интером» главный герой «эль класико» в Кубке Испании Жюль Кунде.

Нельзя допустить, чтобы туда попали ещё превзошедший рекордный показатель Лионеля Месси по количеству результативных действий в Лиге чемпионов за сезон Рафинья и вундеркинд Ламин Ямаль. Впрочем, глубина состава у каталонцев отменная. Даже основательная ротация вряд ли как-то повлияет на исход. Должно хватить сил и на Лигу чемпионов, и на Примеру.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 4.5 мяча за 2.35.