Сауль Альварес — Уильям Скалл: очередной лёгкий успех Канело

Букмекеры не сомневаются в победе мексиканца, но это не будет лёгкой прогулкой.

Поздно вечером 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер профессионального бокса. В его главном поединке титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе оспорят Сауль Альварес и Уильям Скалл. Легендарный Канело готовится к поединку против Терренса Кроуфорда, однако кубинец может стать очень сложным препятствием на пути к этому бою.

Дата и время боя Альварес — Скалл

Поединок между Саулем Альваресом и Уильямом Скаллом начнётся ориентировочно в 00:00 мск 4 мая.

Что на кону в бою Альварес — Скалл

Канело владеет чемпионскими титулами в среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO. У Скалла — пояс по версии IBF. Таким образом, победитель станет абсолютным чемпионом мира.

Где смотреть бой Альварес — Скалл

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бой покажут на платформе DAZN.

Коэффициенты букмекеров на бой Альварес — Скалл

Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.03, а на его соперника дают котировку 13.00. На ничью можно поставить за 30.00.

Полный бой идёт за 2.28, а досрочное завершение поединка оценили в 1.59.

Чего ждать от боя Альварес — Скалл

Для Сауля Альвареса этот бой — промежуточный этап на пути к сентябрьскому поединку с Терренсом Кроуфордом. Со Скаллом Канело согласился сразиться для того, чтобы забрать титул по версии IBF, от которого ранее отказался.

В последнее время Сауля много критиковали, говоря, что он выбирает себе слабых соперников. Что ж, время никого не щадит, а поражение от Дмитрия Бивола заставляет быть осторожным. Альварес вернулся в родной вес и одержал несколько побед. Но прямо скажем, эти выступления не были убедительными. Да, Сауль побеждал, однако лишь по очкам, блёкло. И уже поэтому поединок против Скалла интригует.

Да, букмекеры не сомневаются в победе мексиканца, но кубинец может создать проблемы. Просто потому, что это копия Дмитрия Бивола. Он превосходит Канело в габаритах, боксирует аккуратно, однако контролирует ход поединков. Так он завоевал свой титул, победив Владимира Шишкина. И не стесняется говорить, что работает в «российском стиле».

Что ж, для Канело это будет очень неудобно, вспомните бой против Бивола. Но всё же Уильям — это не Дмитрий, копия всегда хуже оригинала. Создать проблемы он способен, однако победить — всё же вряд ли. Но к чему мы рекомендуем присмотреться, так это к ставке на полный бой. Во-первых, и сам Канело в своих последних поединках не стремился завершить всё досрочно. Ну и манера Скалла говорит нам о том, что он будет очень аккуратен. Поэтому мы считаем, что исходом боя будут удовлетворены оба. Кубинец выдержит натиск Канело, получит хорошую прессу и неплохие перспективы. Альварес же станет абсолютным чемпионом и продолжит готовиться к бою с Кроуфордом. А у игроков на ставках зайдёт хороший коэффициент 2.28.

Ставка: полный бой за 2.28.