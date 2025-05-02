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Лейпциг — Бавария, прогноз на матч Бундеслиги 3 мая 2025, бесплатная онлайн-трансляция, результат, счёт, ставки и коэффициенты

Проклятие Гарри Кейна будет снято. Прогноз на матч «Бавария» — «Лейпциг»
Михаил Коробов
«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз на матч
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Венсан Компани досрочно подарит англичанину долгожданный титул.

3 мая состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Лейпциг» местный «Лейпциг» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» 3 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.67, что составляет около 59% вероятности. Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Лейпциг» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Лейпциг» — «Бавария» (03.05.2025)

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Лейпцига» сезон складывается неудачно. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку был отправлен Марко Розе. Занявший его место Жольт Лёв справляется не лучше. Сыграв вничью «Хольштайном» (1:1) и разгромно уступив франкфуртскому «Айнтрахту» (0:4), команда упала на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Велик риск закончить сезон за пределами зоны Лиги чемпионов. «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия» набрали отличный ход. На «красных быков» мотивация добыть путёвку в самый престижный международной клубный турнир оказывает меньше влияния, чем на конкурентов.

У «Лейпцига» хромает рисунок игры и сложнее график, а также больше важных кадровых потерь. Хуже всего то, что лидеры регрессировали. Талантливый Хави Симонс — не исключение. Являющийся главным источником креатива «красных быков» полузащитник много пропустил из-за травмы лодыжки. После возвращения в состав нестабилен.

Неужели проклятие Гарри Кейна наконец-то будет прервано? Даже не верится. Если «Бавария» обыграет «Лейпциг», то досрочно станет чемпионом Германии. А это трофей для англичанина! В первом круге мюнхенцы победили с разгромным счётом 5:1. Встреча всецело проходила под их диктовку. Вряд ли в этот раз будет иначе.

Венсан Компани тоже не может положиться на ряд основообразующих футболистов, в частности на Джамала Мусиалу и Гарри Кейна. Англичанин пропустит встречу с «Лейпцигом» из-за перебора жёлтых карточек. Однако огромная глубина состава позволяет бельгийскому специалисту компенсировать важные потери.

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Беспроигрышная серия мюнхенцев в Бундеслиге насчитывает шесть встреч. В двух последних они разгромили «Хайденхайм» (4:0) и «Майнц» (3:0). Без лидеров атаки вряд ли получится забить «Лейпцигу» столько, сколько в прошлый раз. Тем не менее подопечные Компани видятся явными фаворитами. Они банально сильнее.

Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00.

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