Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду: родной вес и возраст зарешают

В ночь с 3 на 4 мая в Де-Мойне (Айова, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. Его главным боем станет поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду. И у того, и другого карьера немного притормозила. Кто сможет победить и вернуться в топ бойцов?

Дата и время боя Сэндхаген — Фигейреду

Главный бой турнира UFC on ESPN 67 начнётся рано утром по московскому времени. Ориентировочно Кори и Дейвисон появятся в октагоне в 7:30 мск.

Полный кард турнира UFC on ESPN 67

Полный кард вечера единоборств UFC on ESPN 67 выглядит следующим образом.

Основной кард:

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду;

Бо Никал — Ренье де Риддер;

Даниэль Родригес — Сантьяго Понциниббио;

Джуниор Тафа — Джордж Токкос;

Монтел Джексон — Даниэль Маркос.

Предварительный кард:

Яна Сантос — Миша Тейт;

Сергей Сидей — Кэмерон Смотерман;

Джереми Стивенс — Мэйсон Джонс;

Дон'Тэйл Мэйс — Томас Петерсен;

Гастон Боланьос — Куанг Ле;

Марина Родригес — Джиллиан Робертсон;

Азамат Бекоев — Райан Лодер;

Джулиана Миллер — Ивана Петрович.

Где смотреть турнир UFC on ESPN 67

Турнир полностью можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец», начиная с 2:00 мск. Бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ», они стартуют в 5:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Сэндхаген — Фигейреду

Букмекеры отдают явное преимущество Сэндхагену, предлагая коэффициент 1.20 на его победу и 4.80 — на Фигейреду. Ничья маловероятна, на неё можно поставить за 66.00.

На полный бой можно сделать ставку с коэффициентом 1.53, а досрочное завершение оценили в 2.40.

Чего ждать от боя Сэндхаген — Фигейреду

В некотором роде Кори и Дейвисон — товарищи по несчастью. Ведь и тот, и другой стали жертвами Петра Яна. Сэндхагену так вообще не везёт на россиян, в своём последнем поединке он проиграл Умару Нурмагомедову.

Вообще, Песочный — отличный боец. Он давно дерётся где-то рядом с поясом, в его активе есть победы над очень сильными соперниками. Но когда дело доходит до поединка с реальным топом, Кори всегда чего-то не хватает. Стерлинг, Диллашоу, Ян, Нурмагомедов — все они оказались сильнее Сэндхагена.

И тем не менее Кори хорош! Он предпочитает драться в стойке, у него нестандартная техника и разнообразный арсенал ударов. Да и борьбу Сэндхаген хоть и не сильно уважает, но прокачал. Того же Роба Фонта он серьёзно измотал в партере. В своём последнем поединке Кори выглядел неплохо и дал отпор Умару Нурмагомедову. Так что его букмекеры ведут здесь фаворитом не зря. На это есть причины.

Во-первых, он моложе и его карьера ещё не клонится к закату. А вот если говорить о Дейвисоне Фигейреду, то здесь как будто пик уже пройден. Кроме того, бразилец в легчайшей категории всё же не так опасен. Однако Дейвисон устал постоянно гонять вес и поднялся на дивизион выше. Конечно, здесь он уступает в габаритах примерно всем. Старт в новой категории вышел хорошим — три победы подряд, но Пётр Ян уверенно разобрался с бразильцем.

Кажется, что россиянин продемонстрировал всем потолок Фигейреду. И оказалось, что он не так и высок. Хотя Дейвисон — настоящий универсал, он действительно хорош практически во всех аспектах. Однако ему уже 37, в легчайшем весе это критическая отметка.

Конечно, Сэндхаген — фаворит. У него преимущество в антропометрии и стойке, а в партер он лезть не собирается. Фигейреду придётся искать возможности для тейкдауна, но это только и нужно Кори. Он обрушит на бразильца кучу тяжёлых ударов. Устоять будет сложно.

Кажется, что вопрос о победителе не стоит. Но и коэффициент на победу Кори минимален. Поэтому попробуем добавить сюда судейское решение. На успех Сэндхагена по очкам предлагают котировку 1.77. Все последние бои американца продлились всю запланированую дистанцию, да и Фигейреду слишком опытен, он должен выстоять.

Ставка: победа Сэндхагена по очкам за 1.77.