«Салават Юлаев» — «Локомотив», четвёртый матч. Козлов отреагирует на домашнее поражение

Интрига в плей-офф КХЛ закручивается, соперники продолжают спорить за Кубок Гагарина. В субботу, 3 мая, на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе состоится четвёртый матч серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» в 1/2 финала. Стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив» 3 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу уфимского «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.65, в то время как на победу ярославского «Локомотива» по итогам трёх периодов коэффициент составляет 2.50. Разница в вероятности — около 3%.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.60. Вместе с тем аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.95.

Прогноз на четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Локомотив» (03.05.2025)

Потерпев поражение в первой встрече серии, ярославский «Локомотив» пришёл в себя, привык к стилю уфимского «Салавата Юлаева» и одержал две победы подряд. Исходя из серии с «Авангардом», это уже становится традицией. Теперь счёт в новой серии составляет 2-1 в его пользу. Примечательно, что последняя победа случилась в Уфе — там, где подопечные Виктора Козлова выступают значительно лучше, чем где-либо.

Кроме того, стоит отметить, что в третьих периодах обоих победных матчей команда Игоря Никитина по большей мере терпела и играла вторым номером, оберегая добытое преимущество. От этого можно оттолкнуться. Теперь хозяева наверняка попытаются провести ударное начало в четвёртой встрече, чтобы сравнять счёт в серии. Скорее всего, станут давить с первых минут.

И без того упрощённый хоккей железнодорожников может стать ещё проще. Зачем торопиться, когда ты ведёшь в счёте, а следующая игра будет домашней? Можно попробовать сыграть на ошибках соперника. Тем более что своими моментами ярославские хоккеисты пользоваться умеют хорошо, три из семи шайб они забросили при численном перевесе или в пустые ворота.

Такой расклад допускает сравнительно небольшое количество заброшенных шайб. Нельзя исключать, что и теперь будет низкорезультативная игра. Тем более что история противостояний к этому располагает — недавние 4:2 в пользу «Локомотива» стали первым случаем за шесть официальных очных встреч, когда соперники на двоих в основное время пробили «верх» по голам.

Вместе с тем мы бы ждали от «Салавата Юлаева» реакции на домашнее поражение. Уфимский клуб во время регулярки дважды встречался с ярославским «Локомотивом» — в обоих случаях дело доходило до овертайма. Как минимум не должен потерпеть поражение и на этот раз. Ждём столь же напряженный хоккей, как и до этого. С небольшим количеством голов, но более волевой игрой от хозяев.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы + «Салават Юлаев» не проиграет «Локомотиву» за 2.24.