Экспресс на РПЛ: «Краснодар» близок к титулу, а «Оренбург» может спастись

Мы добрались до очередных выходных, а это значит, что всё внимание приковано к внутренней арене. Российская Премьер-Лига приближается к развязке. Сегодня, 3 мая, пройдут две встречи 27-го тура. Берём для экспресса обе.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин»

«Краснодар» не пал духом после разгромного поражения от «Зенита». Победив крайне мотивированных борьбой за выживание «Ахмат» (3:1) и махачкалинское «Динамо» (3:2), увеличил отрыв от петербуржцев до четырёх очков. Победа в чемпионате уже практически у Мурада Мусаева в кармане. Остаётся самому её не отдать.

Отразивший пенальти ценой травмы на 90+11-й минуте встречи с махачкалинцами голкипер «быков» Станислав Агкацев уже приступил к тренировкам. Краснодарцы в полной боеготовности. Ну держись, «Рубин»! Казанцы не выиграли ни одной из семи последних очных встреч. У них пять поражений и две ничьих, одна из которых добыта на своём поле.

Рашид Рахимов привил своим подопечным железную дисциплину, но она не дала плодов во встречах с «Зенитом». С «Краснодаром» может быть та же история. На своём поле «быки» всего четыре раза потеряли очки в текущем розыгрыше чемпионата России. И казанцы в гостях чувствуют себя менее уверенно.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Оренбург»

После поражения от «Ростова» в Кубке России у «Локомотива» фактически не осталось задач на сезон. Судите сами: из одного турнира вылетел, а в чемпионате России перед 27-м туром занимал шестое место с 45 очками в кармане. Отставание от топ-3 составляет шесть очков, но конкуренты на финише выступают более стабильно.

Несмотря на то что встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе железнодорожников, из-за психологии они могут не добиться того преимущества, которое могли бы получить. Это большой шанс для «Оренбурга». Аутсайдер провёл долгое время в зоне вылета, многие уже смирились с его вылетом в Первую лигу. Однако недавно появилась надежда.

Из «Спартака» пришёл Владимир Слишкович, руководство доверилось ему. Как видно теперь — не зря. Сначала были поражения, но недавно появились голы и победы над прямыми конкурентами. Отставание от зоны стыков составляет шесть очков. Сложно, но возможно. «Локомотив», может, обыграть и не получится, но оренбуржцы могут забить и зацепиться за очки. Ведь соперник очень нестабилен и сейчас редко побеждает.

Экспресс на матчи РПЛ 3 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Краснодара» над «Рубином» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

победа «Краснодара» над «Рубином» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17. Ставка 2: обе забьют + «Оренбург» не проиграет «Локомотиву» за 3.10.

Общий коэффициент: 2.17 х 3.10 = 6.72.