Экспресс на футбол: долгожданный трофей Кейна и подготовка «Барселоны» к «Интеру»

Клубный футбольный сезон в разных европейских странах близится к завершению, интрига закручивается. Сегодня, 3 мая, пройдут матчи во всех топовых чемпионатах. Выбрали самые горячие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»

Для «Лейпцига» сезон складывается неудачно. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку был отправлен Марко Розе. Занявший его место Жольт Лёв справляется не лучше. Сыграв вничью с «Хольштайном» (1:1) и потерпев разгромное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:4), команда упала на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

У «Лейпцига» хромает рисунок игры и сложнее график, а также больше важных кадровых потерь. А лидеры — регрессировали. Неужели проклятие Гарри Кейна наконец-то будет прервано? Даже не верится. Если «Бавария» обыграет «Лейпциг», то досрочно станет чемпионом Германии. А это трофей для англичанина! В первом круге мюнхенцы победили с разгромным счётом 5:1. Могут повторить.

Беспроигрышная серия мюнхенцев в Бундеслиге насчитывает шесть встреч. В двух последних они разгромили «Хайденхайм» (4:0) и «Майнц» (3:0). Без лидеров атаки вряд ли получится забить «Лейпцигу» столько, сколько в прошлый раз. Тем не менее подопечные Компани видятся явными фаворитами. Они банально сильнее.

Прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона»

Замыкающий турнирную таблицу чемпионата Испании «Вальядолид» уже точно не избежит понижения в дивизионе. Однако мотивация ещё не утрачена. Имеется желание прервать ужасную безвыигрышную серию в первенстве, которая насчитывает 14 встреч — 13 поражений против одного мирного исхода.

Не получается у «Вальядолида» цепляться за очки из-за того, что пропускает бессовестно много — 81 гол в 33 встречах. Лёгкие три очка для «Барселоны», которая становится всё ближе к квадруплу. Подопечные Ханс-Дитера Флика исправно показывают футбол высочайшего качества. Забивают много даже без лучшего бомбардира команды — Роберта Левандовского. На днях отгрузили три мяча «Интеру» (3:3) в Лиге чемпионов.

Сложный календарь — единственное, что может привести к возникновению трудностей у каталонцев. Ответный матч с «нерадзурри» состоится через три дня после встречи с «Вальядолидом». Флику приходится думать не только над этим, но и над тем, как не лишиться ведущих игроков перед важным матчем из-за травм. Впрочем, глубина состава у каталонцев отменная. Даже основательная ротация вряд ли как-то повлияет на исход.

Экспресс на футбол 3 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Баварии» над «Лейпцигом» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00.

победа «Баварии» над «Лейпцигом» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00. Ставка 2: победа «Барселоны» над «Вальядолидом» + тотал больше 4.5 мяча за 2.35.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.35 = 4.70.