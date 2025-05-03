Экспресс на хоккей: Ничушкин — в 1/4 финала, «Салават» и «Локомотив» затянут серию

Пока в плей-офф НХЛ бьются за выход в четвертьфинал, в плей-офф КХЛ уже добрались до полуфинала. Помимо закрученной интриги и ярких исходов, всё это объединяет экспресс на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Потерпев поражение в первой встрече серии, ярославский «Локомотив» пришёл в себя, привык к стилю уфимского «Салавата Юлаева» и одержал две победы подряд. Исходя из серии с «Авангардом», это уже становится традицией. Теперь счёт в новой серии составляет 2-1 в его пользу. Примечательно, что последняя победа случилась в Уфе — там, где подопечные Виктора Козлова выступают значительно лучше, чем где-либо.

Кроме того, стоит отметить, что в третьих периодах обоих победных матчей команда Игоря Никитина по большей мере терпела и играла вторым номером, оберегая добытое преимущество. От этого можно оттолкнуться. Теперь хозяева наверняка попытаются провести ударное начало в четвёртой встрече, чтобы сравнять счёт в серии. Скорее всего, станут давить с первых минут.

И без того упрощённый хоккей железнодорожников может стать ещё проще. Зачем торопиться, когда ты ведёшь в счёте, а следующая игра будет домашней? Такой расклад допускает сравнительно небольшое количество заброшенных шайб. Вместе с тем мы бы ждали от «Салавата Юлаева» реакции на домашнее поражение. Он во время регулярки дважды встречался с «Локомотивом» — в обоих случаях дело доходило до овертайма. Болельщики не поймут, если будет второе домашнее поражение подряд.

Прогноз на матч «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»

Валерий Ничушкин очень эмоционально переживает серию с «Даллас Старз». То клюшку на тренировке разобьёт, то дубль в важном матче оформит. Качели. К слову, благодаря последнему «Колорадо Эвеланш» сумел обыграть «Даллас Старз» в шестой встрече серии и довести дело до заключительного матча. Счёт — 3-3.

С одной стороны, за «Даллас Старз» играет домашняя атмосфера и желание взять реванш за 4:7 в прошлом матче. С другой стороны, как показала эта серия, у «звёзд» нет сильного преимущества на своей арене. «Колорадо Эвеланш» добыл победу в самом первом противостоянии со счётом 5:1, а во втором уступил лишь в овертайме — 3:4.

Кроме того, сейчас на стороне «лавин» не только общее воодушевление от того, что сравняли счёт, но и личный успех Ничушкина. Главный тренер заводит россиянина, прибегая к небольшой критике в интервью. После удачной домашней игры в исполнении форварда это может сработать как мотиватор. В общем, ждём «Колорадо» в четвертьфинале.

Экспресс на хоккейные матчи

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы + «Салават Юлаев» не проиграет «Локомотиву» за 2.24.

тотал меньше 5.5 шайбы + «Салават Юлаев» не проиграет «Локомотиву» за 2.24. Ставка 2: «Колорадо» выйдет в 1/4 финала плей-офф НХЛ за 1.73.

Общий коэффициент: 2.24 х 1.73 = 3.87.