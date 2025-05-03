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Реал — Сельта, прогноз на матч Примеры 4 мая 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, результат, счёт, ставки и коэффициенты

«Реал» — «Сельта». Сказ о том, как «Барселона» Ла Лигу выигрывала
Михаил Коробов
«Реал» — «Сельта»: прогноз на матч Примеры
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Рассчитывать на возвращение в чемпионскую гонку «сливочным» будет сложно.

4 мая в матче 34-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Сельта» 4 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.39, что равно приблизительно 71% вероятности. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Сельта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Сельта» (04.05.2025)

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После поражения в Кубке Короля у «Реала» осталась только одна возможность помешать «Барселоне» выиграть квадрупл. Для этого необходимо обойти каталонцев в турнирной таблице Примеры. Даже если «сливочные» победят во всех пяти оставшихся до конца сезона встречах, это не даёт никаких гарантий. Надо ещё ждать, чтобы конкурент терял очки.

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Есть ряд предпосылок к тому, что у подопечных Карло Анчелотти возникнут большие трудности уже в первом из пяти матчей. Первая — нестабильность в атаке. Подписание Килиана Мбаппе нарушило баланс в нападении. Стало мало вариативности, моментов, и, соответственно, голов.

Вторая — эпидемия травм и дисквалификации. В лазарете — практически все отвечающие за целостность обороны футболисты. В одночасье Анчелотти лишился подспорья трёх защитников. Ферлан Менди, Давид Алаба и Антонио Рюдигер получили серьёзные повреждения. Пропустят все оставшиеся туры до конца сезона Ла Лиги.

Ну и третья — «Сельта» поймала кураж на зависть недругам. В двух предыдущих турах Примеры весьма прилично потрепала нервы «Барселоне» (3:4) и разгромила борющийся за попадание в Лигу чемпионов «Вильярреал» (3:0). Поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице первенства.

Вошёл во вкус Борха Иглесиас. Оформил хет-трик во встрече с каталонцами и отметился двумя результативными действиями в матче с «Вильярреалом». А до разгрома дело довёл Яго Аспас. Живая легенда клуба, похоже, совсем не стареет. Ведёт «кельтов» за собой, делает результат.

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Сложно «сливочным» будет избежать потери очков, несмотря на то что встреча пройдёт в Мадриде. «Кельты» одной ногой в Лиге Европы. Стимул заполучить путёвку во второй по значимости еврокубковый клубный турнир или в любой евротурнир весьма благотворно на них воздействует. Выступают с особой самоотдачей.

Ставка: победа «Сельты» с форой (+1.5) за 1.90.

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