«Челси» — «Ливерпуль». Чемпионское похмелье даст о себе знать

4 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 4 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.16, что равно примерно 46% вероятности. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» (04.05.2025)

«Челси» проиграл только один из восьми предыдущих матчей чемпионата Англии. Уступил в дерби «Арсеналу» (0:1). Поднялся на пятое место в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге чемпионов. Однако у занимающего шестую позицию «Ноттингем Форрест» столько же очков. Оступаться нельзя.

Предпосылок к спаду нет. Энцо Мареска научил «Челси» играть без результативности Коула Палмера. Голевая засуха полузащитника в АПЛ насчитывает 12 встреч, но командные показатели отличные. Лондонцы исправно создают много моментов. Настолько много, что даже проблемы с завершением перестали быть им страшны.

В последних двух матчах первенства «синие» победили «Фулхэм» (2:1) и «Эвертон» (1:0). Суммарно нанесли 23 удара, 15 из которых пришлись в створ. Если бы не отличная игра защитников и голкиперов соперников, забили бы куда больше. На днях заготовили шикарную почву для выхода в финал Лиги конференций, разгромив на выезде «Юргорден» (4:1).

На удачу «аристократов», «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, на прошлой неделе сокрушив «Тоттенхэм» (5:1). Таким образом, мерсисайдцы сравнялись с «Манчестер Юнайтед» по количеству побед в первенстве страны. Эмоции льются через край. Город охвачен эйфорией.

Обратной стороной медали является чемпионское похмелье. Пока «Челси» основательно готовился, «Ливерпуль», конечно, праздновал. Оно и неудивительно. Мотивации стало значительно меньше. Глобальные задачи больше не стоят, Арне Слот может смело начинать готовиться к перестройке и новому сезону.

Ряд ведущих футболистов могут покинуть «Ливерпуль» летом. Об этом говорилось на протяжении всего сезона. Нидерландскому специалисту необходимо найти качественные замены игрокам, которые планируют уйти. Может попробовать в деле молодёжь, дать ей шанс проявить себя. Это только на руку «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.16.