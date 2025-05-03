«Зенит» — «Пари НН». Семак использует любимый психологический приём

Весь фокус в том, чтобы правильно настроить подопечных. Раньше получалось.

4 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 4 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.23, что равно приблизительно 81% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 16.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» (04.05.2025)

«Зенит» в этом сезоне весьма нестабилен. Уж после разгромной победы над лидирующим «Краснодаром» (4:1) точно должна была появиться дополнительная уверенность. На деле — нет. Дальше с горем пополам одолел «Химки» (1:0) и сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

Нет уверенности, что подопечные Сергея Семака не ударят в грязь лицом и после уверенной победы над ЦСКА (2:0) в Кубке России. Хотя выступили петербуржцы очень качественно. Классно комбинировали, практически всю встречу владели инициативой, создали уйму голевых моментов.

Впрочем, с конструированием атак у сине-бело-голубых проблем и не было. Вот с завершением — да. По xG лидируют с огромным отрывом. Мотивация в виде чемпионской гонки помогает компенсировать плохую реализацию. Беспроигрышная серия «Зенита» насчитывает семь встреч. Ничьих за этот период времени только две — обе на выезде с соперниками из верхней части турнирной таблицы.

В преддверии встречи Семак поделился мнением, что будет напряжённый матч. Специалист неоднократно прибегал к такому психологическому приёму, чтобы его подопечные выходили на игру с аутсайдером с правильным настроем. Чаще всего это давало положительные плоды.

Тем более что «Зенит» не в том положении, чтобы недооценивать «Пари НН». Надо навёрстывать отставание от «Краснодара». Для этого в каждой встрече необходимо выступать если не с максимальной отдачей, то близко к этому. Заключить пари на П1 с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

У нижегородцев есть характер, но всё свидетельствует в пользу их поражения. В первом круге они проиграли разгромно — 0:3. В гостях тем более вряд ли смогут избежать такого исхода. Подопечные Виктора Гончаренко уступили в шести последних выездных матчах РПЛ с общим счётом 1:16.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.08.