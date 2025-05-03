«Ахмат» — ЦСКА. Николич «поплывёт» после нокдауна от «Зенита»

Российская Премьер-Лига мчится к развязке, до конца сезона остаются считаные игры. В воскресенье, 4 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 27-го тура чемпионата России по футболу «Ахмат» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 4 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.70, в то время как победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.90. Разница в вероятности составляет около 3%. Поставить на ничью можно за 3.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (04.05.2025)

Для того чтобы остаться в тройке лидеров Российской Премьер-Лиги после 27-го тура, ЦСКА необходимо одержать победу над «Ахматом» в предстоящем матче. До лидирующего «Краснодара» перед стартом программы уикенда не хватало семи очков, а отрыв от ближайшего преследователя в лице «Спартака» составлял всего одно очко. Права на ошибку просто нет.

Однако добыть три очка в Грозном для армейцев может быть проблематично. Во-первых, московский коллектив сейчас живёт в условиях сложного графика. После победы над «Спартаком» (2:1) в дерби он летал в Санкт-Петербург, где потерпел поражение от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. А теперь необходимо отправиться с севера на юг.

Во-вторых, перед Марко Николичем стоит серьёзная задача с выбором состава на игру. Из-за дисквалификаций не смогут выйти на поле сразу три футболиста основного состава — Мойзес, Милан Гаич и Миралем Пьянич. Первые два — крайние защитники. А ведь нужно также предоставить отдых некоторым игрокам, которые выступают без перерывов уже долгое время.

Третья причина — состояние соперника. Не смотрите на то, что «Ахмат» находится внизу турнирной таблицы и рискует вылететь. По качеству футбола это очень крепкий клуб, который недобирает очки из-за хромающей реализации. Кроме того, после зимнего перерыва поражений стало значительно меньше, чем до него. Какое-то время даже удавалось бороться за Кубок России.

Плюс грозненцам позарез нужны очки. За четыре тура до конца сезона они отстают от безопасного 12-го места в чемпионате России на одно очко. Однако конкурентов здесь много, а потому расслабляться нельзя. С такими вводными у подопечных Сергея Ташуева есть все шансы не уступить в предстоящей встрече. Даже несмотря на стабильность оппонента.

За «Ахмат» играет ещё и график. Команда спокойно готовится в недельном цикле, в отличие от ЦСКА. Учитывая тотальное преимущество красно-синих в очных матчах, на их поражение ставить мы бы не стали, но и в победу тоже верится с трудом. Пожалуй, ничья — весьма вероятный исход предстоящей встречи. Например, со счётом 1:1.

Ставка: ничья за 3.20.