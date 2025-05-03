«Динамо» — «Трактор», четвёртый матч. Москву рано списывать

Борьба за Кубок Гагарина продолжается, ещё немного — и определятся финалисты. В воскресенье, 4 мая, на льду стадиона «ВТБ Арена» в Москве состоится четвёртый матч серии «Динамо» — «Трактор» в 1/2 финала плей-офф КХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор» 4 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00 — 33% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, как это было в предыдущем матче, сыграет коэффициент 4.10. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.58.

Прогноз на четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Трактор» (04.05.2025)

«Динамо» осталось последним московским клубом в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА ушёл в отпуск после 2-4 в серии с минским «Динамо» ещё в первом раунде, «Спартак» упустил своё счастье во втором раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» — 3-4. Бело-голубые оказались удачливее, но всё не так однозначно, как может показаться.

Дело в том, что после трёх встреч с челябинским «Трактором», одна из которых прошла на домашней для них «ВТБ Арене», подопечные Алексея Кудашова проигрывают в серии со счётом 0-3. От вылета из розыгрыша их отделяет одно поражение. Сначала они уступили со счётом 3:4 и 2:3, а недавно в Москве довели дело до овертайма, но противник оказался удачливее.

Челябинскому клубу остаётся сделать последний шаг, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина. Однако не стоит торопиться и списывать со счетов московский клуб. Если присмотреться, можно увидеть, что все встречи получились близкими. Местами челябинцы лучше, местами им везёт. Но москвичи явно не заслужили отдать серию при 0-4.

После трёх побед подряд, одна из которых случилась в Москве, «Трактор» на психологическом уровне наверняка просядет, немного расслабится. Этого хоккеистам «Динамо», конечно же, хватит для победы, если они будут руководствоваться дисциплиной и исходить от себя. А с этим вроде бы у подопечных Алексея Кудашова проблем обычно не бывает.

Бенуа Гру надо отдать должное. Канадец с «Трактором» и во время регулярки был сильнее «Динамо». Лишь по буллитам бело-голубые сумели добыть одну победу. Однако в этом плей-офф соперники проводят крайне напряжённые, равные встречи, и итоговый счёт, судя по содержанию игр, не должен быть таким. Так что ждём первой победы москвичей.

Ставка: «Динамо» победит «Трактор» за 2.10.