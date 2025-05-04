Экспресс с коэффициентом 27.3: «Реал» сдаётся, «Ливерпуль» — догуливает

На сегодня, 4 мая, в клубном футболе запланировано столько крутых событий, что можно легко запутаться. Что делать, если хочется захватить всё и сразу, а времени выбирать — нет? Поможет экспресс от авторов «Чемпионата».

Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль»

«Челси» проиграл только один из восьми предыдущих матчей чемпионата Англии. Уступил в дерби «Арсеналу» (0:1). Поднялся на пятое место в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге чемпионов. Однако у занимающего шестую строчку «Ноттингем Форрест» столько же очков. Оступаться нельзя.

Предпосылок к спаду нет. Энцо Мареска научил «Челси» играть без результативности Коула Палмера. Голевая засуха полузащитника в АПЛ насчитывает 12 встреч, но командные показатели отличные. Лондонцы исправно создают много моментов. Настолько много, что даже проблемы с завершением перестали быть им страшны.

На удачу «аристократов», «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, на прошлой неделе сокрушив «Тоттенхэм» (5:1). Таким образом, мерсисайдцы сравнялись с «Манчестер Юнайтед» по количеству побед в первенстве страны. Эмоции льются через край. Город охвачен эйфорией. Обратной стороной медали является чемпионское похмелье. Пока «Челси» основательно готовился, «Ливерпуль», конечно, праздновал. Это аукнется.

Прогноз на матч «Реал» — «Сельта»

После поражения в Кубке Короля у «Реала» осталась только одна возможность помешать «Барселоне» выиграть квадрупл. Для этого необходимо обойти каталонцев в турнирной таблице Примеры. Даже если «сливочные» победят во всех пяти оставшихся до конца сезона встречах, это не даёт никаких гарантий. Надо ещё ждать, чтобы конкурент терял очки.

Есть ряд предпосылок к тому, что у подопечных Карло Анчелотти возникнут большие трудности уже в первом из пяти матчей. Первая — нестабильность в атаке. Вторая — эпидемия травм и дисквалификации. В лазарете — практически все отвечающие за целостность обороны футболисты. Ну и третья — «Сельта» поймала кураж на зависть недругам.

Сложно «сливочным» будет избежать потери очков, несмотря на то что встреча пройдёт в Мадриде. «Кельты» одной ногой в Лиге Европы. Стимул заполучить путёвку во второй по значимости еврокубковый клубный турнир или в любой евротурнир весьма благотворно на них воздействует. Выступают с особой самоотдачей.

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА

Добыть три очка в Грозном для армейцев может быть проблематично. Во-первых, московский коллектив сейчас живёт в условиях сложного графика. После победы над «Спартаком» (2:1) в дерби он летал в Санкт-Петербург, где потерпел поражение от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. А теперь необходимо отправиться с севера на юг.

Во-вторых, перед Марко Николичем стоит серьёзная задача с выбором состава на игру. Из-за дисквалификаций не смогут выйти на поле сразу три футболиста основного состава — Мойзес, Милан Гаич и Миралем Пьянич. Первые два — крайние защитники. А ведь нужно также предоставить отдых некоторым игрокам, которые выступают без перерывов уже долгое время.

Третья причина — состояние соперника. Не смотрите, что «Ахмат» рискует вылететь. По качеству футбола это очень крепкий клуб, недобирает очки из-за хромающей реализации. За «Ахмат» играет ещё и график. Команда спокойно готовится в недельном цикле, в отличие от ЦСКА. Учитывая преимущество красно-синих в очных матчах, на поражение ставить мы не стали бы, однако и в победу верится с трудом. Ничья — весьма вероятный исход.

Прогноз на матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород»

В преддверии встречи Семак поделился мнением, что будет напряжённый матч. Специалист неоднократно прибегал к такому психологическому приёму, чтобы его подопечные выходили на игру с аутсайдером с правильным настроем. Чаще всего это давало положительные плоды.

Тем более что «Зенит» не в том положении, чтобы недооценивать «Пари НН». Надо навёрстывать отставание от «Краснодара». Для этого в каждой встрече необходимо выступать если не с максимальной отдачей, то близко к этому. Заключить пари на П1 с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

У нижегородцев есть характер, но всё свидетельствует в пользу их поражения. В первом круге они проиграли разгромно — 0:3. В гостях тем более вряд ли смогут избежать такого исхода. Подопечные Виктора Гончаренко уступили в шести последних выездных матчах РПЛ с общим счётом 1:16.

Экспресс на футбол 4 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Челси» над «Ливерпулем» за 2.16.

победа «Челси» над «Ливерпулем» за 2.16. Ставка 2: победа «Сельты» над «Реалом» с форой (+1.5) за 1.90.

победа «Сельты» над «Реалом» с форой (+1.5) за 1.90. Ставка 3: ничья в матче «Ахмат» — ЦСКА за 3.20.

ничья в матче «Ахмат» — ЦСКА за 3.20. Ставка 4: победа «Зенита» над «Пари НН» с форой (-2) за 2.08.

Общий коэффициент: 2.16 х 1.90 х 3.20 х 2.08 = 27.3.