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Динамо Москва — Трактор, 4 мая 2025, прогноз на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ, ставки и коэффициенты на хоккей сегодня

Московское «Динамо» ещё живо, а враг Овечкина по регулярке НХЛ вылетит: экспресс на хоккей
Алексей Анисимов
Экспресс на хоккей 4 мая 2025 года
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Матчи на вылет жутко непредсказуемые.

Интрига закручивается не только в плей-офф КХЛ, но и в плей-офф НХЛ. Уже по традиции вместе с матчем Кубка Гагарина зацепим ночной матч Кубка Стэнли. Всё — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Челябинскому клубу остаётся сделать последний шаг, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина. Однако не стоит торопиться и списывать со счетов московский клуб. Если присмотреться, можно увидеть, что все встречи получились близкими. Местами челябинцы лучше, местами им везёт. Но москвичи явно не заслужили отдать серию при 0-4.

После трёх побед подряд, одна из которых случилась в Москве, «Трактор» на психологическом уровне наверняка просядет, немного расслабится. Этого хоккеистам «Динамо», конечно же, хватит для победы, если они будут руководствоваться дисциплиной и исходить от себя. А с этим вроде бы у подопечных Алексея Кудашова проблем обычно не бывает.

Бенуа Гру надо отдать должное. Канадец с «Трактором» и во время регулярки был сильнее «Динамо». Лишь по буллитам бело-голубые сумели добыть одну победу. Однако в этом плей-офф соперники проводят крайне напряжённые, равные встречи, и итоговый счёт, судя по содержанию игр, не должен быть таким. Так что ждём первой победы москвичей.

Прогноз на матч «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пока что в этой серии действует строгая закономерность — победу добывает исключительно домашняя команда. Таким образом, счёт в серии после шести встреч равный: 3-3. Если следовать этой логике, можно предположить, что седьмую, то есть решающую, встречу заберёт именно «Виннипег Джетс». Однако всё не так однозначно.

Клуб, который выиграл во время регулярного чемпионата конкуренцию у Александра Овечкина и «Вашингтона» и занял первое место в сводной таблице, в первом раунде плей-офф показывает очень ненадёжную оборону. Лишь в одном из шести матчей серии он пропустил меньше трёх шайб. А отвечать результативной игрой на такие провалы получается далеко не всегда.

Коннор Хеллебайк потерял уверенность. Его неоднократно меняли по ходу встреч, однако сменщики смотрятся не намного лучше. Хотя дело здесь не только в голкиперах. «Сент-Луис Блюз» разогнался, был хорош в последних играх Алексей Торопченко. Кажется, у чемпиона будут неприятности.

Экспресс на хоккей 4 мая 2025 года

  • Ставка 1: «Динамо» победит «Трактор» за 2.10.
  • Ставка 2: «Сент-Луис» победит «Виннипег» за 3.10.

Общий коэффициент: 2.10 х 3.10 = 6.51.

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