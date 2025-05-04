«Крылья Советов» — «Динамо». Первый матч без Лички пойдёт на пользу лишь Осинькину

5 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 5 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (05.05.2025)

Борьба за выживание — интересная штука. На многие команды оказывает сильное воздействие. «Крылья Советов» в числе таковых. Беспроигрышная серия самарцев в РПЛ насчитывает уже пять встреч. Разгромили «Локомотив» (5:1), сыграли вничью с ЦСКА (1:1). Короче, не пугают их соперники из Москвы.

Впрочем, история очных матчей с «Динамо» не на стороне «Крыльев Советов». Не выиграли ни одного из девяти последних, включая товарищеские. Четыре раза уступили разгромно. Разница в классе даёт о себе знать. У бело-голубых лучше комплектация состава, больше ресурсов.

Теперь, когда понижение в дивизионе не угрожает напрямую, подопечные Игоря Осинькина могут немного расслабиться. С другой стороны, пока идёт игра и есть результат, почему бы не продолжать в том же духе? Тем более что встреча пройдёт в Самаре. Будет дополнительная мотивация — порадовать родных болельщиков.

У москвичей, хотя и больше резервов, меньше стабильности на последнем отрезке сезона. Выиграли только два из шести предыдущих матчей РПЛ. Из-за неудовлетворительных результатов и невыполнения целей на сезон Марцел Личка был отправлен в отставку. Вылет из Кубка России стал последней каплей.

Как бело-голубые поведут себя под руководством нового тренера — остаётся только гадать. Может быть, их мотивирует смена наставника. Однако не исключено, что команде потребуется время на адаптацию к новым идеям. И далеко не факт, что они приживутся. Многие считают увольнение Лички ошибкой. Посмотрим, как оно будет на деле. В любом случае это шанс для самарцев прервать безвыигрышную серию в очных встречах.

В преддверии матча появилась информация, что чешский тренер может возглавить «Крылья Советов». В клубе выступили с опровержением, однако это всё равно добавило щепотку интриги. Посмотрим, как отреагируют на слухи обе стороны. Заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.90.

Фаворит не проглядывается. Значит, будем исходить из показателей на дистанции, истории очных матчей и стилей игры соперников. А всё это предрасполагает к тому, что встреча получится результативной. На двоих в текущем сезоне РПЛ команды забили 86 мячей и пропустили 70. Отдают предпочтение более открытому футболу, больший акцент делают на атаку. Ставка логичная.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.