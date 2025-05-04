«Дженоа» — «Милан». Консейсау кайфует, Виейра — мучится

5 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Милан» 5 мая 2025 года

Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.79, что равно приблизительно 55% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Дженоа» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч 35-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Милан» (05.05.2025)

«Дженоа» проводит не самый плохой, но и не самый успешный сезон. Уступив в последних двух турах чемпионата Италии «Лацио» (0:2) и «Комо» (0:1), подопечные легендарного Патрика Виейра спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице первенства. Могут скатиться ещё ниже.

У генуэзцев и так ресурсов кот наплакал, а тут ещё кадровые потери. Ладно повреждение Марио Балотелли, он проигрывает конкуренцию сокомандникам. А вот очередная травма Руслана Малиновского — болезненный удар. Ранее выступавший вместе с Алексеем Миранчуком за «Аталанту» украинский хавбек оказывает большое влияние на игру, является одним из главных источником креатива.

Если бы Малиновский меньше времени проводил в лазарете, результативность «грифонов» наверняка была бы выше. В 34 встречах Серии А они забили только 29 мячей — меньше лишь у «Лечче» и располагающихся в зоне вылета команд. С «Миланом» в первом круге остались без голов — 0:0.

Высокой результативности не предвидится и теперь, равно как и победы «Дженоа». Вообще, вряд ли в этот раз «россонери» потеряют очки. Сержиу Консейсау много критиковали, зачастую — по делу. Однако по мере освоения специалиста результаты стали улучшаться. Начала появляться стабильность, которой так не хватало.

«Милан» проиграл только два из семи предыдущих матчей чемпионата Италии. Уступил лидирующему «Наполи» (1:2) и занимающей третье место в турнирной таблице «Аталанте» (0:1). Кроме того, «россонери» выбили «Интер» из Кубка Италии. Успех укрепили уверенной выездной победой в первенстве над «Венецией» (2:0). В финале сразятся с «Болоньей».

Травмы «россонери» сейчас совершенно ни к чему. Победив в Кубке Италии, они получат путёвку в Лигу Европы. И трофей станет вторым для Сержиу Консейсау в дебютном сезоне в качестве главного тренера «Милана». В следующем сезоне португальский специалист, как ожидается, уже не будет руководить клубом. Так что ему нужны результаты здесь и сейчас.

Не исключено, что Консейсау прибегнет к ротации, чтобы поберечь силы лидеров на финал Кубка Италии. С другой стороны, впереди больше недели для подготовки. Чтобы ведущие футболисты не растеряли тонус, португалец вполне может выделить им игровое время. Как ни крути, «россонери» — фавориты.

Ставка: победа «Милана» за 1.79.