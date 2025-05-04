«Кристал Пэлас» — «Ноттингем». Команда-сенсация возьмёт себя в руки

5 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» 5 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно примерно 42% вероятности. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» (05.05.2025)

«Кристал Пэлас» нельзя назвать ординарным середняком. И дело не только в том, что он периодически отнимает очки у лидеров. Лондонский клуб располагается на вполне комфортном 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Однако ещё не все задачи на сезон решены.

На последнем отрезке сезона «орлы» потеряли много очков. Выиграли только один из шести предыдущих матчей АПЛ. Долго искать закономерность не нужно. На днях подопечные Оливера Гласнера вышли в финал Кубка Англии, разгромив «Астон Виллу» Унаи Эмери со счётом 3:0.

Вот почему «Кристал Пэлас» — неординарный середняк. У клуба большой потенциал, но направлен он в последнее время строго на Кубок Англии. Весь фокус — туда. Победа в турнире гарантирует попадание в Лигу Европы. Осталось только обыграть в финале «Манчестер Сити». Матч будет через пару недель, однако готовиться нужно уже сейчас.

В приоритете у «стекольщиков» сейчас явно не встреча с «Ноттингем Форест». А вот для «лесников» победа в предстоящей встрече крайне важна. Они спустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У занимающего пятую строчку «Челси» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели.

Команда-сенсация стала часто оступаться. Проиграла три из четырёх последних матчей первенства. Нервишки шалят или соперники были сильные? Пожалуй, и то и другое. Однако, если подопечные Нуну Эшпириту Санту хотят раздобыть путёвку в Лигу чемпионов, надо брать себя в руки и на характере вырывать очки.

В первом круге «лесники» победили со счётом 1:0. Надо выигрывать и в этот раз. Это не первый неудачный отрезок в сезоне для подопечных Санту, даже не второй. Ранее получалось воспрять духом и одолеть сильного соперника на выезде. Не должны ударить в грязь лицом и теперь.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 3.20.