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Кристал Пэлас — Ноттингем Форест, прогноз на матч АПЛ 5 мая 2025, смотреть онлайн, прямая трансляция, ставки на футбол, результат

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем». Команда-сенсация возьмёт себя в руки
Михаил Коробов
«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: прогноз
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Благо соперник сфокусирован на Кубке Англии.

5 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» 5 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно примерно 42% вероятности. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» (05.05.2025)

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
05 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» нельзя назвать ординарным середняком. И дело не только в том, что он периодически отнимает очки у лидеров. Лондонский клуб располагается на вполне комфортном 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Однако ещё не все задачи на сезон решены.

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На последнем отрезке сезона «орлы» потеряли много очков. Выиграли только один из шести предыдущих матчей АПЛ. Долго искать закономерность не нужно. На днях подопечные Оливера Гласнера вышли в финал Кубка Англии, разгромив «Астон Виллу» Унаи Эмери со счётом 3:0.

Вот почему «Кристал Пэлас» — неординарный середняк. У клуба большой потенциал, но направлен он в последнее время строго на Кубок Англии. Весь фокус — туда. Победа в турнире гарантирует попадание в Лигу Европы. Осталось только обыграть в финале «Манчестер Сити». Матч будет через пару недель, однако готовиться нужно уже сейчас.

В приоритете у «стекольщиков» сейчас явно не встреча с «Ноттингем Форест». А вот для «лесников» победа в предстоящей встрече крайне важна. Они спустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У занимающего пятую строчку «Челси» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели.

Команда-сенсация стала часто оступаться. Проиграла три из четырёх последних матчей первенства. Нервишки шалят или соперники были сильные? Пожалуй, и то и другое. Однако, если подопечные Нуну Эшпириту Санту хотят раздобыть путёвку в Лигу чемпионов, надо брать себя в руки и на характере вырывать очки.

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В первом круге «лесники» победили со счётом 1:0. Надо выигрывать и в этот раз. Это не первый неудачный отрезок в сезоне для подопечных Санту, даже не второй. Ранее получалось воспрять духом и одолеть сильного соперника на выезде. Не должны ударить в грязь лицом и теперь.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 3.20.

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