«Локомотив» — «Салават Юлаев», пятый матч. Козлову спасибо, Никитину — удачи в финале

Борьба за Кубок Гагарина продолжается, скоро станут известны имена финалистов. В понедельник, 5 мая, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится пятый матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» в 1/2 финала плей-офф КХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» 5 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа уфимского «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 27% вероятности.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.70. В то же время аналитики сомневаются, что пятый матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.97.

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев» (05.05.2025)

Ярославский «Локомотив» встал на победные рельсы и, похоже, уже не отдаст эту серию уфимскому «Салавату Юлаеву». Всё началось с домашнего поражения в первой встрече со счётом 1:3, однако ярославцы тогда были после затяжного седьмого матча с омским «Авангардом». Потребовалось время, чтобы привыкнуть к новому оппоненту.

Вторую встречу подопечные Игоря Никита выиграли и сравняли счёт в серии, а дальше — соперники поехали в Уфу. Команда Виктора Козлова была лучшей во время регулярки по игре на домашнем стадионе, а в плей-офф только подтвердила это звание. Спросите у «Сибири» или «Спартака», они согласятся.

Железнодорожники не испугались и взяли оба гостевых матча, а потому теперь ведут в серии со счётом 3-1. До выхода в финал остаётся одна победа. Исходя из этих встреч на льду «Уфа-Арены», сложилось впечатление, что «Салавату Юлаеву» очень трудно с «Локомотивом». Особенно в равных составах. Особенно когда надо отыгрываться.

Например, в четвёртой игре уфимцы трижды получали численное преимущество, но не реализовали ни одного. И это на домашней арене, которая является их главным козырем. Конечно, в серии со «Спартаком» они сумели отыграться с 1-3, однако здесь больше вопросов именно к красно-белым. «Локомотив» же сейчас куда опаснее и стабильнее московского клуба. Прощать не собирается.

Из восьми выездных встреч в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» выиграл только две. Одну из них — за пределами основного времени. «Локомотив» взял четвёртый матч со счётом 3:0 и сейчас наверняка чувствует уверенность в собственных силах. При таких раскладах логично ждать победы ярославского клуба на домашнем стадионе.

Ставка: «Локомотив» выиграет у «Салавата» в основное время за 2.00.