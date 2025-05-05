Первый матч «Динамо» без тренера, «Ноттингем» идёт в ЛЧ: экспресс с коэффициентом 10.8

Понедельник — день тяжёлый, но его можно скрасить футболом. Экспресс на «Чемпионате» собрал вместе самые интересные встречи, которые пройдут сегодня, 5 мая.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва

Борьба за выживание — интересная штука. На многие команды оказывает сильное воздействие. «Крылья Советов» в числе таковых. Беспроигрышная серия самарцев в РПЛ насчитывает уже пять встреч. Разгромили «Локомотив» (5:1), сыграли вничью с ЦСКА (1:1). Короче, не пугают их соперники из Москвы.

Хотя у москвичей и больше резервов, у них меньше стабильности на последнем отрезке сезона. Выиграли только два из шести предыдущих матчей РПЛ. Из-за неудовлетворительных результатов и невыполнения целей на сезон Марцел Личка был отправлен в отставку. Вылет из Кубка России стал последней каплей.

Как бело-голубые поведут себя под руководством нового тренера — остаётся только гадать. Может быть, их мотивирует смена наставника. Однако не исключено, что станет хуже. Фаворит не проглядывается. Значит, будем исходить из показателей на дистанции, истории очных встреч и стилей игры соперников. А всё это предрасполагает к тому, что матч получится результативным.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Милан»

У генуэзцев и так ресурсов кот наплакал, а тут ещё кадровые потери. Ладно повреждение Марио Балотелли, он проигрывает конкуренцию сокомандникам. А вот очередная травма Руслана Малиновского — болезненный удар. Ранее выступавший вместе с Алексеем Миранчуком за «Аталанту» украинский хавбек оказывает большое влияние на игру, является одним из главных источником креатива.

С «Миланом» в первом круге остались без голов — 0:0. Высокой результативности не предвидится и теперь, равно как и победы «Дженоа». Вообще, вряд ли в этот раз «россонери» потеряют очки. Сержиу Консейсау много критиковали, зачастую — по делу. Однако по мере освоения специалиста результаты стали улучшаться. Начала появляться стабильность, которой так не хватало.

Не исключено, что Консейсау прибегнет к ротации, чтобы поберечь силы лидеров на финал Кубка Италии. С другой стороны, впереди больше недели для подготовки. Чтобы ведущие футболисты не растеряли тонус, португалец вполне может выделить им игровое время. Как ни крути, «россонери» — фавориты. У «Дженоа» маловато мощности.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем»

«Кристал Пэлас» — неординарный середняк. У клуба большой потенциал, но направлен он в последнее время строго на Кубок Англии. Весь фокус — туда. Победа в турнире гарантирует попадание в Лигу Европы. Осталось только обыграть в финале «Манчестер Сити». Матч будет через пару недель, однако готовиться нужно уже сейчас.

В приоритете у «стекольщиков» сейчас явно не встреча с «Ноттингем Форест». А вот для «лесников» победа в предстоящем матче крайне важна. Они спустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У занимающего пятую строчку «Челси» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели.

В первом круге «лесники» победили со счётом 1:0. Надо выигрывать и в этот раз. Это не первый неудачный отрезок в сезоне для подопечных Санту, даже не второй. Ранее получалось воспрять духом и одолеть сильного соперника на выезде. Не должны ударить в грязь лицом и теперь.

Экспресс на футбол 5 мая 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Крылья Советов» — «Динамо» за 1.90.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Крылья Советов» — «Динамо» за 1.90. Ставка 2: победа «Милана» над «Дженоа» за 1.79.

победа «Милана» над «Дженоа» за 1.79. Ставка 3: победа «Ноттингем Форест» над «Кристал Пэлас» за 3.20.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.79 х 3.20 = 10.8.