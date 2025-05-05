Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Локомотив — Салават Юлаев, прогноз на 5-й матч плей-офф КХЛ 5 мая, где смотреть, прямая трансляция, результат, время начала

«Локомотив» выходит в финал КГ, «Флорида» ликвидирует «Торонто»: экспресс на хоккей
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на хоккей 5 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
С каждым матчем всё интереснее и интереснее.

Плей-офф КХЛ стремительно приближается к главной серии, а плей-офф НХЛ — догоняет. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на хоккейные встречи, которые пройдут 5 мая вечером и 6 мая рано утром.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский «Локомотив» встал на победные рельсы и, похоже, уже не отдаст эту серию уфимскому «Салавату Юлаеву». Всё началось с домашнего поражения в первой встрече со счётом 1:3, однако ярославцы тогда были после затяжного седьмого матча с омским «Авангардом». Потребовалось время, чтобы привыкнуть к новому оппоненту. Теперь счёт в серии — 3-1 в пользу ярославцев.

Исходя из этих встреч на льду «Уфа-Арены», сложилось впечатление, что «Салавату Юлаеву» очень трудно с «Локомотивом». Особенно в равных составах. Особенно когда надо отыгрываться. Например, в четвёртой игре уфимцы трижды получали численное преимущество, но не реализовали ни одного. И это на домашней арене, которая является их главным козырем.

Из восьми выездных встреч в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» выиграл только две. Одну из них — за пределами основного времени. «Локомотив» взял четвёртый матч со счётом 3:0 и сейчас наверняка чувствует уверенность в собственных силах. При таких раскладах логично ждать победы ярославского клуба на домашнем стадионе.

Прогноз на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Флорида» в первом раунде весьма уверенно разделалась с «Тампа-Бэй». А вот «Торонто» пришлось помучиться с «Оттавой». По-хорошему должно было быть совсем наоборот. «Сенаторз» представляют куда меньшую опасность, нежели «Лайтнинг». Вероятно, эта серия будет недолгой.

Действующий чемпион НХЛ во всеоружии. Группа атаки во главе с Мэттью Ткачуком и Александром Барковым клепает голы один за другим. И ещё попробуй забить неподражаемому Сергею Бобровскому. Лучший бомбардир «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в пяти матчах не смог забросить ни одной шайбы.

У «Мэйпл Лифс» хороший подбор игроков, но в плей-офф никак не получается пробраться дальше второго раунда. Да и до этого самого второго раунда дойти выходит далеко не всегда. В минувшем сезоне помешал «Бостон». Так что можно заключить пари на итоговую победу «Флориды». Коэффициент — 1.81.

Экспресс на хоккей 5 мая 2025 года

  • Ставка 1: «Локомотив» выиграет у «Салавата» в основное время за 2.00.
  • Ставка 2: победа «Флориды» над «Торонто» с учётом ОТ за 1.81.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.81 = 3.62.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android