«Флорида» — «Торонто», первый матч. Тут всё сразу понятно

6 мая состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Торонто» примет «Флориду». Встреча пройдёт на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 6 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Торонто» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первый матч серии плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.86, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.94. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0.

Прогноз на первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» (06.05.2025)

«Флорида» в первом раунде весьма уверенно разделалась с «Тампа-Бэй». А вот «Торонто» пришлось помучиться с «Оттавой». По-хорошему должно было быть совсем наоборот. «Сенаторз» представляют куда меньшую опасность, нежели «Лайтнинг». Сдаётся, эта серия будет недолгой.

Действующий чемпион НХЛ во всеоружии. Группа атаки во главе с Мэттью Ткачуком и Александром Барковым клепает голы один за другим. И ещё попробуй забить неподражаемому Сергею Бобровскому. Лучший бомбардир «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в пяти матчах не смог забросить ни одной шайбы.

В позапрошлом году соперники также встретились во втором раунде Кубка Стэнли. Благодаря выдающейся игре Бобровского «Пантерз» закрыли серию в пятой встрече. Звёздные хоккеисты «Мэйпл Лифс», в частности Остон Мэттьюс, оказались беспомощны. Талант российского голкипера перевесил их мастерство.

У «Флориды» совершенно иной уровень организации. Как и полагается действующему чемпиону, использует доминирующий стиль. Постоянным давлением и высокой динамикой игры подопечные Пола Мориса «съедают» соперников. «Торонто» спасёт только чудо. И далеко не факт, что оно произойдёт.

У «Мэйпл Лифс» хороший подбор игроков, однако в плей-офф никак не получается пробраться дальше второго раунда. Да и до этого самого второго раунда дойти выходит далеко не всегда. В минувшем сезоне помешал «Бостон». Так что можно заключить пари на итоговую победу «Флориды». Коэффициент — 1.81.

У «Пантерз» в последние годы гораздо больше опыта выступлений в плей-офф, совершенно другой менталитет. Чемпионский! В совокупности с великолепной игрой Бобровского и тактикой хитрого Пола Мориса это даёт практически неуязвимость. «Торонто» в Кубке Стэнли свойственна нестабильность и нервозность. Уже с первого матча понятно, что тут к чему.

Ставка: победа «Флориды» над «Торонто» с учётом ОТ за 1.81.