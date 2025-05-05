Каталонцы проиграли 1 из 30 последних встреч при 24 победах. Это другой уровень.

Флик и третий финал в сезоне! «Интер» сделал всё, но «Барселона» сильнее

6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 6 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Интер» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.35.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» (06.05.2025)

Первый матч — услада для нейтрального болельщика. Он завершился со счётом 3:3. Каталонцам пришлось спасаться с 0:2. Важнейшую роль сыграли стандарты, два мяча миланцев пришли с них. Оба забил Дензел Думфрис. В преддверии ответной встречи Ханс-Дитер Флик наверняка даст своим подопечным установку более тщательно опекать нидерландского латераля.

Несмотря на то что встреча состоится на «Сан-Сиро», для каталонцев задача стала проще. К первому матчу подходили толком не подготовленные. Всё потому, что до этого было «эль класико» в Кубке Короля. Благодаря ротации во встрече последнего тура Примеры с «Вальядолидом» (2:1) энергозапасы пополнились. Плюс теперь Флик знает все уязвимые места «нерадзурри».

Симоне Индзаги гораздо труднее. Как бы ни пытались его подопечные сдержать Ламина Ямаля и Рафинью, ничего из этого не получилось. Вундеркинд забил шикарный гол после сольного прохода и мог отличиться ещё дважды, но в обоих случаях мяч предательски угодил в каркас ворот.

Рафинья, в свою очередь, забил шикарным дальним ударом. Правда, в протокол был записан автогол Яна Зоммера (мяч влетел в сетку от спины голкипера). Также он отдал результативную передачу, которую замкнул Ферран Торрес, успешно замещающий Роберта Левандовского. К слову, поляк может вернуться к ответному матчу с «Интером». Флик отметил прогресс в его восстановлении от травмы.

«Интер» славится наикрепчайшей обороной. Можно сказать, что это его визитная карточка. Тем не менее каталонцы непринуждённо находили лазейки и отгрузили три мяча. В ответной встрече могут наклепать столько же. Им вообще всё равно, кому забивать. Даже самые сложные оборонительные конструкции рушатся на раз-два. Они показывают доминирующий футбол отменного качества и пока идут на квадрупл.

«Интер» может закончить сезон вообще без трофеев. Потеряв очки в трёх из пяти предыдущих матчей чемпионата Италии, спустился на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Наполи» составляет три очка. Каталонцы же уступили только в 1 из 30 последних встреч во всех турнирах. И это поражение ровным счётом ни на что не повлияло.

Добавляет уверенности в том, что «Интер» уступит, травма лидера — Лаутаро Мартинеса. «Нерадзурри» и так очень сильно проигрывают «Барселоне» в плане огневой мощи, а тут ещё такая болезненная потеря. Даже если каталонцы допустят столько же ошибок, сколько в первом матче, что, кстати, вряд ли, всё равно должны победить.

Ставка: победа «Барселоны» в основное время за 2.22.