Доминация Мухаммада, равный бой Шевченко. Чего ждать от UFC 315

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315. Главным его событием станет бой между действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и пятым номером рейтинга UFC австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

В соглавном поединке сразятся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе представительница Кыргызстана Валентина Шевченко и второй номер рейтинга француженка Манон Фиоро.

Где смотреть UFC 315

Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

Полный кард турнира UFC 315

Предварительный кард:

Модестас Букаускас — Иван Эрслан;

Навахо Стирлинг — Ион Куцелаба;

Брэд Катона — Бекзат Алмахан;

Майк Мэлотт — Чарли Радтке;

Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс;

Жозе Альдо — Айеманн Захаби.

Основной кард:

Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;

Алекса Грассо — Наталия Силва;

Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес;

Валентина Шевченко — Манон Фиоро;

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена.

Главный бой — Мухаммад — Делла Маддалена

Это будет первая защита титула Белала Мухаммада. Что ж, бой с Леоном Эдвардсом убедил, что палестинский американец — серьёзная сила. И неудивительно, что коэффициенты букмекеров в его пользу. На Мухаммада можно сделать ставку за 1.36, а на его соперника — за 3.26.

С Эдвардсом Белал разобрался уверенно. Причём прирождённый ударник не смог поставить никаких задач перед Мухаммадом в стойке. Так что недооценивать навыки чемпиона в боксе точно не стоит. Хотя в защите там есть проблемы. Кроме того, важно, что Белал прокачал тейкдауны, теперь он куда результативнее переводит соперников на нижний этаж. Ну а борцовские навыки сомнению не подлежат.

Тем не менее Джек Делла Маддалена удивить может. У него 17 побед подряд, пусть и над середняками. В последнем поединке, правда, он расправился с Гилбертом Бёрнсом, однако победу эту уверенной назвать сложно. Соперник возил Джека по настилу, но нарвался на точный удар в контратаке. Да, в стойке Делла Маддалена очень опасен. И если Мухаммад решит справляться в боксе, варианты могут возникнуть.

Однако у австралийца есть один большой пробел — защита от тейкдаунов. Поэтому чемпион должен спокойно переводить бой в партер и решать там все проблемы. Главное — не заигрываться.

Соглавный бой — Шевченко — Фиоро

Валентина Шевченко в 2024 году зафиналила трилогию с Алексой Грассо. Очень прагматичный и уверенный третий бой вернул Пуле титул. Время на месте не стоит, теперь Шевченко уже не выглядит неуязвимой. И об этом нам говорят котировки на бой с Манон Фиоро — француженку ведут небольшим, но фаворитом — 1.78 на 2.08.

Претендентка действительно очень опасна в стойке. И руками, и ногами. Ударная мощь Манон впечатляет. Тактически она подготовлена здорово, хорошо защищается. Вот только нокаутирующего удара в её арсенале нет. Однако в целом в стойке Фиоро не уступит Шевченко.

Валентине логично будет переводить бой в партер, здесь её навыки повыше. Она способна как просто изматывать соперницу, так и выводить на сабмишен. Но повторимся — Фиоро прекрасно защищается. Предсказывать исход этого боя сложно, однако 2.08 на чемпионку выглядит заманчиво. Пуля своё последнее слово ещё не сказала.