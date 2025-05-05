Первые проблемы Овечкина в плей-офф НХЛ. Прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина»

Серия не будет скупа на голы и вряд ли закончится быстро.

7 мая состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» примет «Каролину». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 7 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики считают, что первый матч серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.80. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.90.

Прогноз на первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (07.05.2025)

«Вашингтон» на протяжении всего сезона показывает динамичный хоккей с постоянной нацеленностью на ворота соперника. «Столичные» выиграли Восточную конференцию и уверенно победили в первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» (4-1). Впереди — испытание с повышенной сложностью.

Дело в том, что «Каролина» использует идентичный стиль игры, причём значительно дольше «Вашингтона». Род Бриндамор набил немало шишек на этом. Зато теперь прекрасно осведомлён обо всех слабых местах своей тактики и знает, как наиболее больно ужалить подопечных Спенсера Карбери.

«Ураганы» выиграли 8 из 12 последних очных встреч. Три из четырёх поражений потерпели за пределами основного времени. Внушительный перевес. Однако не спешите списывать со счетов Александра Овечкина и Спенсера Карбери. У них есть чем удивить одну из самых «русских» команд НХЛ. За «Каролину» выступают Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников и приносят пользу, но могут столкнуться с трудностями.

Травма Алексея Протаса вынудила тренера «Вашингтона» перетасовать звенья. Он сформировал тройку Александр Овечкин — Дилан Строум — Энтони Бовиллье. Они так здорово поладили, что восстановившегося от повреждения белорусского нападающего пришлось определить в четвёртое звено, где, впрочем, его универсальность тоже будет приносить команде огромную пользу.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. «Вашингтон» закончил регулярный чемпионат НХЛ в статусе второй команды лиги по результативности. Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и продолжает забивать в плей-офф. В пяти встречах — четыре гола. А всего за сезон наклепал уже 48. И это в 39 лет!

Ещё остались сомнения в том, что матч получится результативным? Сейчас развеем. Чаще всего очные встречи получаются весьма богатыми на события. Только в 5 из 13 последних соперники не смогли достичь планки в шесть заброшенных шайб на двоих. При этом трижды забили пять голов. Мастерство нападающих преобладает над навыками защитников. Это на руку нейтральному болельщику.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.80.