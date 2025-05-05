«Трактор» — «Динамо», пятый матч. Интрига будет жить до последнего

Продолжаем разговор! Команды в считаных играх от финала Кубка Гагарина. Во вторник, 6 мая, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится пятая встреча серии «Трактор» — «Динамо» Москва в 1/2 финала плей-офф КХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва 6 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.65 — 37%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.00. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятой встрече серии между «Трактором» и «Динамо». Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.65.

Прогноз на пятый матч серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва (06.05.2025)

Московское «Динамо» собралось в самый ответственный момент и сумело добыть первую победу в серии с «Трактором». В прошлом матче на своём льду бело-голубые действовали предельно внимательно: чаще выигрывали вбрасывание, блокировали броски и старались лишний раз не нарушать правила. Кроме того, надо отдать должное голкиперу.

Владислав Подъяпольский совершил 44 спасения и пропустил всего одну шайбу. Внёс значительный вклад в итоговый успех. Его партнёры забросили по шайбе в каждом из периодов и размочили счёт. Однако расслабляться нельзя, ведь от вылета из плей-офф КХЛ их отделяет всего одно поражение. Права на ошибку больше нет.

Теперь для подопечных Алексея Кудашова каждый матч — как последний. Есть большая вероятность, что каждая встреча теперь будет похожа на четвёртую. Предельная концентрация со стороны московского коллектива, регулярное давление — со стороны челябинского. Это может привести к снижению результативности в целом.

Обычно, играя друг с другом, «Динамо» Москва и «Трактор» пробивают «верх» по голам. Однако в пятом матче могут снова не дотянуть до этой планки. Москвичи чаще других в этом розыгрыше плей-офф блокируют броски, могут создать проблемы. Но против них — отсутствие Седрика Пакетта и Макса Комтуа. Даже если кто-то из них вернётся на лёд, остаются вопросы по состоянию.

Челябинцы могут парировать лучшей игрой в меньшинстве среди тех клубов, кто остался в борьбе. Наверняка на своём льду, чтобы завершить эту серию, будут давить. Однако больше так просто взломать оборону соперник не даст. В качестве ставки можно взять тотал меньше 4.5 шайбы, коэффициент букмекеры дают нормальный, выше 2.00. А вот на чью-либо победу ставить рискованно, интрига пока жива.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.24.