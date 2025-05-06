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«Барселона» выйдет в финал, «Трактор» — ещё не факт: экспресс на ЛЧ и Кубок Гагарина

Спортивный сезон в клубных соревнованиях выходит на финишную прямую. Матчи на выбывание идут, и их становится всё меньше. Сегодня, 6 мая, в один экспресс объединяем футбольную Лигу чемпионов и хоккейный Кубок Гагарина.

Прогноз на матч «Интер» — «Барселона»

Первая встреча — услада для нейтрального болельщика. Она завершилась со счётом 3:3. Каталонцам пришлось спасаться с 0:2. Важнейшую роль сыграли стандарты, два мяча миланцев пришли с них. Оба забил Дензел Думфрис. В преддверии ответного матча Ханс-Дитер Флик наверняка даст своим подопечным установку более тщательно опекать нидерландского латераля.

Несмотря на то что встреча состоится на «Сан-Сиро», для каталонцев задача стала проще. К первому матчу подходили толком не подготовленные. Всё потому, что до этого было «эль класико» в Кубке Короля. Благодаря ротации во встрече последнего тура Примеры с «Вальядолидом» (2:1) энергозапасы пополнились. Плюс теперь Флик знает все уязвимые места «нерадзурри».

Симоне Индзаги гораздо труднее. Как бы ни пытались его подопечные сдержать Ламина Ямаля и Рафинью, ничего из этого не получилось. «Интер» славится наикрепчайшей обороной, но соперники находили лазейки. Добавляет уверенности в том, что миланский клуб уступит испанскому, травма лидера — Лаутаро Мартинеса. «Нерадзурри» и так очень сильно проигрывают «Барселоне» в плане огневой мощи, а тут ещё такая болезненная потеря.

Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Московское «Динамо» собралось в самый ответственный момент и сумело добыть первую победу в серии с «Трактором». Теперь для него каждая встреча — как последняя. Есть большая вероятность, что каждый матч теперь будет похож на четвёртый. Предельная концентрация со стороны московского коллектива, регулярное давление — со стороны челябинского. Это может привести к снижению результативности в целом.

Обычно, играя друг с другом, «Динамо» Москва и «Трактор» пробивают «верх» по голам. Однако в пятой встрече могут снова не дотянуть до этой планки. Москвичи чаще других в этом розыгрыше плей-офф блокируют броски, в состоянии создать проблемы. Но против них — отсутствие Седрика Пакетта и Макса Комтуа. Даже если кто-то из них вернётся на лёд, остаются вопросы по состоянию.

Челябинцы могут парировать лучшей игрой в меньшинстве среди тех клубов, кто остался в борьбе. Наверняка на своём льду, чтобы завершить эту серию, будут давить. Однако больше так просто взломать оборону соперник не даст. В качестве ставки можно взять тотал меньше 4.5 шайбы, коэффициент букмекеры дают нормальный, выше 2.00. А вот на чью-либо победу ставить рискованно, интрига пока жива.

Экспресс на спорт 6 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» над «Интером» в основное время за 2.22.

победа «Барселоны» над «Интером» в основное время за 2.22. Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Трактор» — «Динамо» за 2.24.

Общий коэффициент: 2.22 х 2.24 = 4.97.