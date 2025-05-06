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Вашингтон — Каролина, прогноз на 1-й матч плей-офф НХЛ 7 мая, смотреть онлайн, какой канал, ссылка на трансляцию, счёт, статистика

Овечкину не повезло, обидчику Капризова мстят: экспресс на Кубок Стэнли
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на плей-офф НХЛ 6 мая 2025 года
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В плей-офф НХЛ добрались до четвертьфиналов.

Не успели за океаном начать игры на вылет, как уже добрались до второй стадии. Следим, разумеется, за командой Александра Овечкина, но на этом интересные события не заканчиваются. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на встречи, которые пройдут рано утром 7 мая.

Экспресс на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон» на протяжении всего сезона показывает динамичный хоккей с постоянной нацеленностью на ворота соперника. «Столичные» выиграли Восточную конференцию и уверенно победили в первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» (4-1). Впереди — испытание с повышенной сложностью.

«Каролина» выиграла 8 из 12 последних очных встреч. Три из четырёх поражений потерпели за пределами основного времени. Внушительный перевес. Однако не спешите списывать со счетов Александра Овечкина и Спенсера Карбери. У них есть чем удивить одну из самых «русских» команд НХЛ. За «Каролину» выступают Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников и приносят пользу, но могут столкнуться с трудностями.

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Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. «Вашингтон» закончил регулярный чемпионат НХЛ в статусе второй команды лиги по результативности. Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и продолжает забивать в плей-офф. На активный хоккей со стороны «Харрикейнз» ответит. Но вообще, конечно, соперник сильный.

Прогноз на матч «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вегас Голден Найтс» в первой стадии Кубка Стэнли справился с «Миннесотой Уайлд». В состав соперника вернулся Кирилл Капризов, был крайне полезен, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в следующий раунд. «Голден Найтс» потребовалось шесть игр, однако не так всё однозначно.

Последние встречи «Вегаса» и «Миннесоты» оказались напряжёнными, две из них завершились за пределами основного времени. «Эдмонтон Ойлерз» — другое дело. Начав с двух неприятных поражений, канадский клуб пришёл в себя и четыре раза подряд одолел «Лос-Анджелес Кингз».

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На таком кураже Макдэвид и Драйзайтль могут обыграть и «Вегас Голден Найтс». Дело тут ещё в истории очных встреч, две последние из которых завершились в пользу канадского клуба. Кроме того, лидеры отмечали жажду мести за поражение в серии два года назад. Имеют все шансы на это.

Экспресс на плей-офф НХЛ 6 мая 2025 года

  • Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Вашингтон» — «Каролина» за 1.80.
  • Ставка 2: «Эдмонтон» выиграет у «Вегаса» любым способом за 2.18.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.18 = 3.92.

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