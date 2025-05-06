«ПСЖ» — «Арсенал». Причина, по которой Артета вылетит из Лиги чемпионов

У Луиса Энрике есть тактика, Хвича Кварацхелия и преимущество в свежести.

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» 7 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «ПСЖ» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.56.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» (07.05.2025)

«ПСЖ» выиграл первый матч со счётом 1:0. Совершенно по делу. Парижане здорово прессинговали, внимательно закрывали зоны и внешне легко выводили мяч на чужую половину поля, в основном через фланги. Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ здорово цеплялись за мяч, играли большую роль в развитии атак.

С передачи бывшего футболиста «Рубина» Усман Дембеле забил победный гол. Кроме того, грузин принимал активное участие в прессинге и постоянно опускался вниз, чтобы помочь защитникам. Огромный объём черновой работы проделал. В ответной встрече может выступить ещё лучше.

Луис Энрике привёл «ПСЖ» к досрочной победе в чемпионате Франции. За счёт этого появилась возможность полностью погрузиться в анализ слабых мест «Арсенала» и уделить больше времени подготовке основообразующих футболистов. В первенстве возможность проявить себя получают молодёжь и экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Микель Артета силы основного костяка перед ответной встречей с «ПСЖ» беречь не стал. Несмотря на это, его подопечные уступили во встрече последнего тура чемпионата Англии «Борнмуту» (1:2). И настроение ни к чёрту, и свежести значительно меньше, чем у парижан. Много кадровых потерь.

«Канониры» здорово контролировали мяч в первом матче, но обострять соперник не позволял. Ответная встреча может проходить немного по иному сценарию. Да, «Арсеналу» надо отыгрываться. Однако теперь у парижан внушительное преимущество в виде стен родного стадиона. Уверенности поприбавится.

Микель Артета — топовый тренер, но у Луиса Энрике больше опыта за плечами. В первом матче тренер «ПСЖ» оказался тактически сильнее, да и в ответном вряд ли уступит. Заключить пари на то, что хозяева не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Высокой результативности не ждём по нескольким причинам. Во-первых, есть риск, что встречу из-за травмы пропустит лучший бомбардир парижан Усман Дембеле. Во-вторых, у соперников отменная слаженность в обороне. Муха не пролетит. «Канониры» ни разу в текущем сезоне не пропустили больше двух мячей. Да и отыграть нужно всего один мяч, рисковать опасно.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет «Арсеналу» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.